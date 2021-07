Očkování bez registrace. Ministr slíbil do dvou týdnů dvě místa v Praze

Do dvou týdnů by měla vzniknout v obchodním centru Chodov a na hlavním nádraží v Praze očkovací místa pro očkování proti covidu-19, kam budou moci lidé přijít bez předchozí registrace. Cílem je očkování více zpřístupnit. Novinářům to v pátek řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Pokud se taková očkovací místa osvědčí, mohla by se vytvořit i v dalších regionech.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Singr

Vojtěch řekl, že pro tyto potřeby už vznikly mobilní očkovací týmy. Místa v obchodním centru Chodov a na hlavním nádraží se nyní připravují. „Já bych si přál, aby v době maximálně dvou týdnů začala fungovat," uvedl. Rychlé šíření delty vyvolává obavy. Dvě dávky očkování zřejmě ochrání, míní EMA Přečíst článek › Cílem podle ministra je oslovit lidi, kteří se k očkování zatím neregistrovali. „Mohou to být lidé, kteří někam cestují, jdou na nákup. Třeba nejsou odpírači očkování, ale z nějakého důvodu se nezaregistrovali, možná kvůli nějakému pohodlí. Tady bez objednání, bez termínu půjdou kolem a budou se moci okamžitě oočkovat bez jakýchkoliv překážek," vysvětlil Vojtěch. O budoucnosti rozhodne zájem Očkovat by se mělo také na pražském hlavním nádraží. Správa železnic k tomu poskytne prostory v dolní odbavovací hale v její severní části (dříve tam byl obchod ZOOT). „Prostory si prohlédli zástupci pražské hygieny, ministerstva a fakultní nemocnice Bulovka, která bude očkovací centrum provozovat," řekl médiím mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Správa podle doporučení nemocnice připraví technické zázemí očkovacího centra na nádraží. Změny na mapě cestovatele: Španělsko bude červené, šest zemí si polepší Přečíst článek › V centru Westfield Chodov bude podle jeho ředitelky Marcely Hrdličkové očkovací centrum umístěno v dočasně volné prodejní jednotce v prvním patře vedle prodejny Zara. „Prozatím počítáme s provozem centra do konce léta. O jeho dalším pokračování a případném otevření očkovacích center i v Metropoli Zličín nebo v Centru Černý Most, které jsou také součástí skupiny Unibail-Rodamco-Westfield, se budeme rozhodovat podle zájmu zákazníků," řekla Hrdličková. Jedná se o pilotní projekt Zdravotníci v těchto očkovacích místech budou mít kromě dvoudávkových vakcín k dispozici i jednodávkovou vakcínu od firmy Johnson & Johnson. Ministerstvo na začátku června v návaznosti na stanovisko vakcinologů doporučilo, aby zdravotníci tuto očkovací látku nepodávali lidem mladším 60 let. Důvodem je velmi vzácný nežádoucí účinek, kdy u očkovaných vznikají krevní sraženiny především v mozku. Podle údajů Evropské lékové agentury (EMA) se výskyt odhaduje u 0,01 procenta očkovaných, většinou v mladším věku. Anomální situace. Koronavirus se v Praze šíří hlavně mezi mladými, míní Dušek Přečíst článek › Vojtěch řekl, že očkování mladších lidí touto látkou není zakázáno. „Věřím, že se spousta lidí naočkuje touto očkovací látkou, protože je to pohodlnější," poznamenal. Pokud si lidé vyberou dvoudávkovou, budou se muset dostavit ještě na druhý termín očkování. Očkovací místa pro lidi bez registrace jsou podle Vojtěcha pilotním projektem. Pokud se osvědčí, chce ministerstvo tuto praxi rozšířit do dalších regionů. Ministr se domnívá, že zájem o vakcinaci ve větších očkovacích centrech se časem vyčerpá. Předpokládá se, že větší očkovací místa po létě skončí. „Proto hledáme nějaké alternativy, chceme jít do terénu, lidem blíž a očkování maximálně zpřístupnit bez nějakých bariér," dodal Vojtěch.