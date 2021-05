Ministerstvo zdravotnictví po vlně kritických reakcí začalo řešit přístup cizinců do centrálního očkovacího systému. Ti, kteří jsou klienty komerčních zdravotních pojišťoven, se budou moci k vakcinaci hlásit od příštího měsíce.

Platba na místě

„Už jsou hotové návrhy smluv s pojišťovnami, platit by měly od začátku června. Za očkování budou platit přímo na místě, buď v hotovosti, nebo kartou,“ potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová.

V Praze se jim otevřou místa ve Fakultní Thomayerově nemocnici a v Nemocnici Na Homolce, podmínky budou podobné jako pro Čechy, prioritou bude věk.

Zatím se totiž očkují pouze cizinci, kteří si v Česku platí veřejné zdravotní pojištění nebo jsou pojištěni v jiném státě Unie a u nás mají legální povolení k pobytu.

Někteří už ale využití českých služeb odmítli. „Ve Spojených státech se lidé mé věkové kategorie očkují už od března, tak jsem neváhala a odletěla se očkovat domů, i když mi tu zdravotní pojištění zařizuje zaměstnavatel,“ svěřila se Američanka Katherine Kelleyová.

V Praze je přes čtvrt milionů cizinců

V Česku jsou ale tisíce cizinců, kteří na očkování nárok mít nebudou, i kdyby si ho chtěli sami zaplatit.

Podle ministerstva vnitra má v Praze přechodné či trvalé bydliště více než 237 tisíc lidí původem ze zahraničí, mezi nimi 60 tisíc Ukrajinců, téměř 30 tisíc Rusů a přes 14 tisíc Vietnamců. Podle pražské radní Mileny Johnové (Praha sobě) se problém týká několika desítek tisíc z nich.

„Postarat se musíme i o ty, pro které státní systém neexistuje. Jejich přístup k očkování je ohrožen tím, že buď nemají peníze, nebo legální pobyt. Ministerstvo na ně zcela zapomnělo,“ uvedla Johnová.

Bez práce i zázemí

Jednu skupinu cizinců tvoří lidé bez domova, kteří nemají práci a zdravotní pojištění si neplatí. „Často tonou v dluzích. Máme kapacity je očkovat, není ale nikdo, kdo by to zaplatil,“ poznamenala Johnová. Druhou skupinou jsou pracovníci bez pojištění a legálního pobytu, ti by si ale podle Johnové vakcínu mohli zaplatit sami, neboť zde pracují.

„Podle strategie krajské hygienické stanice je potřeba očkovat i lidi žijící na ulici, potkáváme se s nimi v tramvajích i obchodech, jejich problém se ale neřeší. Očkováním se chrání jednotlivci i celá společnost, přinese to imunitu celospolečenskou,“ vysvětlila Johnová.

Navázat s nimi komunikaci se snaží pražský magistrát, informace o očkování poskytuje prostřednictvím letáků a webu, který je nově v pěti jazycích, kromě češtiny v angličtině, ruštině, vietnamštině a ukrajinštině. Stránky denně navštíví přibližně 1500 lidí a měsíčně pak v průměru 53 tisíc lidí.

„V případě očkování těch, kteří nejsou pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění, musí vláda urychleně dořešit registraci a formu samoplátcovství. Praha v tomto nabízí veškerou součinnost,“ ujišťuje primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Problém by se neměl týkat Vietnamců, ti podle Marcela Wintera, čestného předsedy Česko-vietnamské společnosti, většinou veřejné zdravotní pojištění mají. „Z vietnamské komunity jsem neslyšel o nikom, kdo se chtěl přihlásit k očkování a nemohl. Posílají mi fotky z očkování, mají z toho radost,“ ujistil Winter.