Chceme zase vidět u stolů plno? Chceme opět slyšet, jak bylo ve škole? Chceme se opět mačkat na hromadné fotce? - takovými slogany propaguje město očkování ve vizuální části kampaně.

Doprovodný text k obrázkům rovněž uvádí, že „očkování většiny populace proti covidu-19 je způsob, jak začít žít jako dříve“, a vyzývá veřejnost, aby hledala ověřené informace o vakcinaci na nedávno spuštěné webové stránce ockovani.praha.eu, případně za tím účelem volala na magistrátem zřízené infolinky.

Zdroj: Youtube

V emotivním, pozitivně laděném videospotu vyzývají k překonání případných obav z vakcíny senioři včetně klientů Domova Elišky Purkyňové a instituce Palata.

„Přesvědčilo mě to, že mě opustily dvě milé kamarádky. Jedna zemřela kolem Vánoc a druhá asi před čtrnácti dny. Velice toužím nechat se naočkovat, protože nehodlám skončit tak rychle v krematoriu. Přežil jsem druhou světovou válku, komunismus, a přežiju i tohle,“ říká v krátkém filmu osmaosmdesátiletý Jaroslav. Podle něj se díky vakcíně „otevírá možnost dožít se lepších a krásných časů, po kterých všichni tak netrpělivě toužíme“. Pětadevadesátiletá Věra zase konstatuje, že se nechala očkovat proto, aby se znovu setkala s rodinou.

Zájem má 65 procent Pražanů

Nedávný, městem objednaný průzkum ukázal, že o vlastní očkování proti „čínskému viru“ má zájem minimálně 65 procent Pražanů. To je sice o něco více než je celostátní průměr, podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) je ale pro efektivní proočkování populace zapotřebí ještě o něco více zájemců. A právě o jejich „získání“ se touto iniciativou metropole snaží.

„Cílem kampaně je to, aby lidé neztráceli naději, že je překonání epidemie společnými silami možné a že je možný s tím spojený návrat k normálnímu životu,“ zdůraznil Hřib, podle kterého by se měli zájemci zaregistrovat v centrálním systému s ohledem na efektivní plánování co nejdříve. „Bylo by tak jasné, kolik vakcín a na jakých místech budou v Praze potřeba,“ upozornil primátor.

Kampaň supluje roli vlády

Politik s lékařským vzděláním označil očkování za aktuálně nejsilnější zbraň proti covidu-19 a přínosy vakcinace podle něj dalece převyšují možná rizika.

Pražští politici také vnímají startující kampaň jako „suplování“ role vlády, která podle nich v komunikaci s občany „tragicky selhává“. Ve zmíněném průzkumu také uvedlo přes 40 procent respondentů, že k očkování postrádají dostatek ucelených informací.

„Agentura DDB Prague už před Vánocemi zveřejnila návrhy kampaně, ale stát její bezplatné nabídky, z pro mě nepochopitelných důvodů, nevyužil. Za Prahu jsme se tedy chopili příležitosti a podařilo se nám s agenturou domluvit na spolupráci. Výsledkem je ucelená nízkonákladová kampaň, jejímž cílem je lidem věrohodně vysvětlit, proč je očkování v této situaci důležité,“ dodal primátor.

Jeho náměstek pro bezpečnost Petr Hlubuček (Spojené síly/STAN) očkování označil za nejrychlejší cestu návratu k „běžnému“ a svobodnému životu, který podle něj zpomaluje mnoho nepravdivých a zavádějících informací na internetu. „Lidé jsou vystavováni velkému množství neodborných názorů, konspiračních a dezinformačních kampaní ohledně očkování, které samozřejmě ohrožují důvěru v něj,“ poznamenal Hlubuček.