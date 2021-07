V metropoli se bez registrace aplikuje vakcína proti nemoci covid-19 na třech místech, v obchodních centrech na Chodově a na Smíchově; hlavní nádraží je ale jediné, kde se podává jednodávková vakcína Johnson & Johnson. Člověk si tedy pouze vystojí frontu a má vakcinaci vyřešenou.

Jen jeden lékař

Volba tedy byla jasná. Jen té fronty v hlučné hale jsem se trochu děsil. „Čekáme tady asi 10 minut,“ odpověděli mi lidé, kteří stáli těsně před vchodem, kam jsem dorazil kolem čtvrté hodiny odpolední. Zařadil jsem se na konec fronty a čekal, mezitím mi hostesky nabídly lahev s vodou.

Za zhruba čtvrt hodiny jsem na řadě. Dostávám stručný formulář a ujímá se mě jedna ze tří administrativních pracovnic. Koho už bolí nohy, může se posadit. Sestra ještě pouští dopředu jednoho staršího pána.

Po vyplnění dotazníku je třeba ještě další čtvrthodinku počkat, za plentou je totiž jen jeden lékař se sestrou. „Jedeme opravdu jako na běžícím páse, dnes jsem měla pod rukou stovky lidí a každému říkám totéž. Pokud vám zítra naběhne alergická reakce, vezměte si brufen nebo paralen,“ radí mi doktorka.

Omdlévající lidé

Když je po všem, chci hned odejít. Dva lidé před mnou ale na pár vteřin lehce omdlévají. „Někdo může mít z píchnutí injekce strach, působí tam psychologický efekt, není výjimkou, že lidé omdlí jako při odběru krve. Po samotné vakcíně se určitě neomdlévá. Může to být dané i tím, že lidé tam nějakou dobu čekají ve frontě v poměrně dusném a teplém počasí,“ říká mluvčí Bulovky Filip Řepa.

Raději proto na místě doporučenou čtvrthodinu vydržím. Celý proces tak zabral přibližně 45 minut.

Podle informací z Fakultní nemocnice Bulovka, jež centrum zřizuje, se nyní kapacita pohybuje okolo 550 lidí za den. „To je maximum, byť jsme měli ambice oočkovat 700 lidí denně. Otevření bylo hektické, byl nával. Myslím, že se to bude rozmělňovat, lidé budou chodit i do ostatních center, která postupně otevírají, a doufám, že to už bude klidnější,“ soudí Řepa.

Na termín se čeká až do září

Proč jsem sem vlastně přišel? Jednoduše kvůli pomalé koordinaci v centrech s registrací. Přes centrální rezervační systém jsem si rezervaci vytvořil 12. července, termín první dávky mi ale Národní očkovací centrum nabídlo až za tři týdny po registraci a druhý dokonce až na 12. září. Navíc na vystavení certifikátu bych čekal další dva týdny a na dovolenou do zahraničí bych mohl odjet nejdříve 26. září.

Vzápětí ještě přišlo pondělní oznámení vlády, že od 1. září již nebude ze zdravotního pojištění proplácet preventivní PCR a antigenní testy. Kvůli pomalé koordinaci očkování bych si tedy měl platit případné testy ze svého… Rezervaci jsem bez váhání zrušil a raději si šel vystát frontu.