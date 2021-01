Mobilní tým zorganizovali společně magistrát, Český červený kříž a Městská poliklinika. Do konce tohoto týdne má za úkol naočkovat přes 350 seniorů. „Podle potřeby bude v následujících dnech pomáhat s očkováním i na dalších místech. Kromě výjezdního týmu musí naše poliklinika zajistit celou logistiku a formální stránku věci. Čeká nás další velmi náročné období,” komentoval iniciativu David Doležil, ředitel Městské polikliniky Praha a krajský koordinátor očkování.

Očkování se zapojením smluvních lékařů probíhá v pražských zařízeních pro seniory od minulého týdne. „Již mezi svátky začal magistrát komunikovat s domovy pro seniory, a proto jsme zkraje minulého týdne měli první seznam zájemců. Do očkovací akce je zahrnuto všech 56 registrovaných služeb v hlavním městě bez ohledu na to, jestli jde o zařízení městská, obecní nebo soukromá. Mezi klienty je zájem přes 80 procent, mezi zaměstnanci o něco méně,“ uvedla radní pro sociální oblast a zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě).

Senioři v domácnosti přijdou na řadu později

Do konce týdne mají dostat očkování všichni pracovníci i klienti, kteří o to budou mít zájem a pro které je to s ohledem na aktuální zdravotní stav vhodné. V domovech pro seniory se očkování týká zhruba 4 tisíc lidí. Následně se pozornost hlavního města obrátí ke skupině asi 60 tisíc Pražanů starších 80 let, kteří žijí ve vlastní domácnosti.

Radní Johnovou ujistili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), že centrální rezervační systém bude spuštěn 15. ledna. Celkově ale zástupkyni Prahy výsledek schůzky neuspokojil.

„Vláda nedostatečně reflektuje skutečnost, že lidé starší 80 let patří dle jejího vlastního nařízení do první fáze očkování. Naopak nám bylo řečeno, že ne každý takový žadatel dostane hned termín. Zdá se také, že nám pan premiér chce určovat, kde budou očkováni senioři nad 80 let. Uvedl nemocnici Na Františku a Státní zdravotní ústav. Mně ale sdělil ředitel této nemocnice, že aktuálně nemá kapacity na očkování kohokoliv zvenku,“ upozornila Johnová s dovětkem, že „pakliže nemá krajský koordinátor očkování jasnou autonomii, tak by ani neměl být nazýván koordinátorem“.

Metropole se podle Johnové snaží očkovací akci urychlit a usnadnit, protože zejména v případě lidí nad 80 let jde „doslova o každý den“.

Do Prahy zatím dorazilo kolem 25 tisíc dávek očkovací látky od firmy Pfizer. Kromě klientů a pečovatelů pobytových zařízení se rozdělují ještě mezi zdravotníky.

Připomínky k očkovací strategii

Minulý týden odeslalo hlavní město množství připomínek k celostátní očkovací strategii. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) se týkají zejména způsobu vedení informační kampaně a nejasností kolem spuštění rezervačního systému.

„Řešíme ale také například nákup komplementárního materiálu, což jsou jehly a injekční stříkačky. V první verzi strategie je měl zajistit stát, což teď už neplatí. Pro samosprávy to může být problém vzhledem k očekávané zvýšené poptávce na globálním trhu,“ zdůraznil Hřib.