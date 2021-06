Velké Hamry. Město čítající necelé tři tisíce obyvatel nedávno vystrašilo celou republiku. V místním domově seniorů zemřel očkovaný senior, který se nakazil nejspíše od nenaočkované zdravotní sestry. Případ vyděsil i vedení domovů seniorů v metropoli. Jestli bude vakcinace do budoucna v domovech seniorů povinná, v tuto chvíli ředitelé těchto institucí neví. Už nyní jim ale otázka neočkovaného personálu přidělává mnoho vrásek.

„Vidíme, že s některými nenaočkovanými kolegy bude potíž. Aktuálně třeba řešíme problém, jak to bude fungovat ve společném stravování zaměstnanců nebo během našich společenských akcí,“ potvrdil Otto Kechner, ředitel Domova pro seniory Krč.

Bez vakcíny místo nedostane

V jeho domově je proočkovaných 86 procent zaměstnanců. „Zbylé bohužel nemám jak donutit. Osobně bych proto uvítal, kdyby to bylo nařízené. Vždyť když musí mít například náš kuchař očkování na žloutenku, proč by pracovnice v sociálních službách nemohla mít očkování na covid?“ klade si řečnickou otázku Otto Kechner.

Událost ve Velkých Hamrech ale přiměla ředitele Kechnera k razantnímu kroku. „Když se během přijímacího pohovoru od uchazeče dozvím, že se nechce nechat naočkovat, dotyčný k nám nenastoupí. Musím chránit naše klienty,“ zdůraznil.

Zájem o očkování rostl postupně

V Domově pro seniory Elišky Purkyňové v Praze 6 je očkováno 92 procent zaměstnanců. „I ti, kteří původně vakcínu nechtěli, se nakonec naočkovali. Postupně to těm lidem docházelo, že je to potřebné,“ sdělila ředitelka Eva Kalhousová.

Podle ní funguje očkování v domově i díky spřátelené Ústřední vojenské nemocnici, jejíž pracovníci zaměstnance očkovali. „Funguje to u nás na lidském přístupu. Nikomu to nařizovat nemůžeme, to bychom se dostali do právních sporů. Ale třeba nedávno k nám nastoupila mladinká zaměstnankyně seniorům na aktivizaci. A ta se sama zajímala o to, jestli jí můžeme zařídit očkování. A nechávají se očkovat i zdravotní sestry, které měly protilátky, ale postupem času jim začaly klesat,“ doplnila Kalhousová.

Více jak 95 procent naočkovaných zaměstnanců hlásí nyní Domov Pod Kavčí Skálou v Říčanech u Prahy. „Máme pouze dva zaměstnance, kteří odmítli vakcínu. A pak jen dva seniory, kterým očkování nedoporučil lékař,“ řekl ředitel Václav Brácha, čtyřiačtyřicetiletý muž, který sám na podzim covidem onemocněl.

I zde šlo o proces, kdy zájemci o vakcínu přibývali postupně. „Když jsem však v našem domově seniorů vyvěsil seznam, kdo se chce nechat naočkovat, zapsal jsem se tam jen já a ještě jeden zaměstnanec. Až později přibývali další,“ doplnil ředitel.