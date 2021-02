Pražský magistrát plánuje svá dvě připravovaná očkovací centra v poliklinice ve Spálené ulici a v Městské nemocnici následné péče ve Vysočanech otevřít 15. února poté, co do metropole dorazí plánovaná dodávka vakcíny firmy Moderna. V rozhovoru s novináři to řekli radní Milena Johnová (Praha Sobě) a pražský koordinátor pro očkování Martin Ježek. Dávky Moderny bude magistrát rozdělovat do dalších očkovacích míst, kterých je zatím registrováno 27 a stále přibývají.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Ježek uvedl, že podle aktuálních informací by mělo do metropole v polovině února dorazit 9700 dávek séra od firmy Moderna. Na rozdíl od vakcíny firem Pfizer a BioNTech si město na ministerstvu zdravotnictví dojednalo, že Moderna bude chodit přímo do magistrátních center a o její distribuci bude rozhodovat pražský koordinátor. Centra již jsou podle Ježka připravena ke spuštění.