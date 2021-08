Cesta „vakcinačního busu“ ale ještě zdaleka nekončí. Do konce srpna jej čeká hned několik dalších zastávek. Jednotlivá stanoviště se nacházejí na Pražany hojně navštěvovaných místech, případně tam, kde se aktuálně konají různé kulturní akce. V pátek zamíří očkovací autobus na parkoviště Homepark Zličín, kde bude zájemcům k dispozici od 10 do 18 hodin. O víkendu pak zajede na rodinný festival Pohádkoland na Výstavišti v Holešovicích.

Příští týden zastaví ordinace na kolech u parkovacího domu před Centrem Černý Most (27. srpna) a u Rašínova nábřeží na akci Auta na náplavce (28. a 29. srpna). Na poslední dva srpnové dny zamíří do Zoo Praha. Harmonogram se zastávkami je zatím naplánovaný do 18. září.

Až tři stovky klientů denně

Dosud se nechalo v autobuse naočkovat 494 osob buď vakcínou Comirnaty (BionTech/ Pfizer), nebo Janssen-Cilag (Johnson & Johnson), kterou však nelze kombinovat s jinými očkovacími látkami. Na druhou dávku vakcíny Comirnaty je možné se dostavit opět do očkovacího autobusu v místě jeho aktuálního stání, nebo se objednat do Metropolitního očkovacího centra na Vyšehradě, případně kamkoliv jinam.

Nízkopodlažní autobus má kapacitu až tři stovky klientů denně. Obsloužit může i lidi s hendikepem a na některých zastávkách také děti od 12 do 15 let. Při jejich očkování je vždy podmínkou přítomnost pediatra.

Praha je ve vakcinaci populace nad celostátním průměrem. Zdravotníci podali v metropoli od začátku očkování proti koronavirové infekci bezmála dva miliony dávek, přičemž plné očkování má kolem 900 000 lidí.