Nezodpovědné barbarství, arogance. Ochranáři: Neodpalujte už ohňostroj u řeky

Informační technologie - Informační technologie Programátor 40 000 Kč

Programátoři počítačových aplikací specialisté ICT Software Engineer. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 40000 kč, mzda max. 60000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce:, • Programování a další práce na přidělených modulech, • Tvorba SW architektury, Požadavky:, • Univerzitní vzdělání je výhodou, • Zkušeností na obdobné pozici, • Znalost programovacího jazyka .NET, C# nebo JavaScript, • Znalost angličtiny na pokročilé úrovni, • Dobré komunikační schopnosti, schopnost pracovat v týmu, analytické schopnosti, systémové myšlení, • Výhodou, o Komunikačních protokolů TCP/IP, WCF, REST, o Programovacích jazyků C, C++, o Databází Oracle a MSSQL. Pracoviště: Nvision czech republic a.s., Ohradní, č.p. 1369, 140 00 Praha 4. Informace: Šárka Procházková, +420 211 029 594.