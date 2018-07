Lidé z Prahy 10 připomínkovali Metropolitní plán, bojí se překladiště a věžáků

Radnice desáté městské části na nejbližším zasedání zastupitelstva schválí připomínky obyvatel k návrhu Metropolitnímu plánu. Sešlo se jich téměř sto, většinou se týkají odporu k malešickému překladišti, ochraně sídlišť proti nárustu výšky zástavby a větší ochrany parků.

Zatímco připomínky úředníků a radních radnice Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy 10 již zaslala, na komentáře veřejnosti se čekalo a nakonec se kvůli nim i sejde celé zastupitelstvo. Radnice tak chtěla umožnit obyvatelům co nejdelší čas na připomínkování.

Co veřejnosti na návrhu nejvíce vadí? “Všechny velmi děsí představa, že v transformačních plochách by mělo jít stavět bez jakékoliv regulace. Praha 10 se dlouhodobě snaží o to, aby její rozvoj byl harmonický. Vznikly dokumenty jako manuál tvrorby veřejných prostor nebo studie Bohdalec-Slatiny, jejichž cílem je koncepční rozvoj městské části. Metropolitní plán v současné podobě navrhuje postavit v transformačních plochách prakticky cokoliv. To je omyl, který požadujeme vyškrtnout. Jakákoliv výstavba v transformačních plochách má být možná až poté, co vznikne studie,” vysvětluje radní Ivana Cabrnochová.

Překladiště ne

Obyvatelé dále požadují zavedení tramvaje přes Slatiny jako náhradu za nevyhovující autobusy. Nová trať by měla propojit metro Želivského, Eden a Spořilov. Zároveň odmítají, aby do Slatin vedl sjezd z Jižní spojky, čímž by se místo stalo tranzitní oblastí.

Další požadavek se týká převedení malešické průmyslové oblasti na funkci obytnou a zásadní odmítnutí překladiště v Malešicích. “Logistické centrum určené pro převážení zboží z kontinentu na kontinent nemá být umístěné v obytné čtvrti na dohled od centra města, ale na předměstí u vnějšího obchvatu Prahy,” zní argument veřejnosti.

Na místě rušené železniční trati do Strašnic požadují obyvatelé "desítky" vznik pěší a cyklistické promenády s parkem. Zásadní nesouhlas zaznívá i se systémem výškové regulace. “Metropolitní plán se vzdává toho, jak by měl ve skutečnosti fungovat. Měl by regulovat výstavbu, ne ji slepě povolovat bez možnosti veřejnosti, politiků a úřadů do toho zasáhnout. Takový bianko šek jednoduše nesmíme vydat,” dodává Cabrnochová.

Metropolitní plán by navíc měl lépe chránit malé parkové, sportovní a veřejné plochy, především v prostoru okolo metra Strašnická, sportovišť na Hagiboru, v prostoru před nákupním centrem Eden, u náměstí Na Orionce, dále veřejný prostor na Vinici, park mezi Magnitogorskou a Moskevskou u Koh-i-nooru, park u ZŠ Hostýnská v Malešicích, psí agility hřiště u Úvalské a parčík u Radošovické.

Připomínky občanů k Metropolitnímu plánu budou projednávat i zastupitelé Prahy 10 ve středu 25. července. Posledním termínem pro odevzdání připomínek je tento čtvrtek.