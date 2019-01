Jižní Město - Radnice prodala firmě místo na výstavbu kanceláří. Na plácku ale stojí památník.

Památník na Litochlebském náměstí v Praze | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

V Praze 11 se možná bude brzy konat referendum. Alespoň si to přejí lidé, kteří chtějí zachovat pomník padlých chodovských občanů a okolo stojící staré lípy na Litochlebském náměstí. Radnice totiž chce na místě postavit kanceláře. Obyvatelé bojují za záchranu zeleně všemi možnými prostředky. Poslali stížnost na ministerstvo vnitra a současně sepisují petici. Úspěch by pro ně v tuto chvíli znamenalo referendum.

Sbírají podpisy

„Ještě do příštího týdne budeme sbírat podpisy. Poté vše zašleme na radnici. Doufáme, že donutíme vedení radnice uspořádat referendum,“ řekl jeden z nespokojených občanů Jiří Štyler. Na některých stanicích metra už se dokonce obejvily plakátky, které lidi vyzývají, aby se k žádosti o referendum přidali. O kauze už Deník informoval před časem. Podle slov tiskové mluvčí Prahy 11 Andrey Wolfové bude radnice možné referendum řešit, až od občanů obdrží jakoukoliv písemnou formu jejich protestu – petici nebo stížnost. Starosta se ale variantě řešení problému nebrání. „Upřímně řečeno, nemám s referendem žádné zkušenosti, a tak nevím, jak to chodí. Ale nevylučuji, že by se v budoucnu nemohlo konat,“ potvrdil Deníku Dalibor Mlejnský (ODS).

Občanům leží v žaludku ceny, za které byly pozemky prodány. Podle Štylera je tržní cena okolních pozemků 4000 korun za metr čtvereční, ale podle kupní smlouvy zaplatí kupující pouhých 1581 korun. Starosta s tím ale v žádném případě nesouhlasí. Tvrdí, že prodej proběhl v naprostém pořádku. „Odhad, který jsme si nechali vypracovat, stanovil cenu 1111 korun za metr. Poté se ozvaly tři firmy a prodali jsme to samozřejmě té s nejvyšší nabídkou,“ řekl starosta. Cenu pozemků podle něj znehodnocuje fakt, že tři čtvrtiny odkoupené plochy nelze zastavět a dva jiné pozemky v rámci celého komplexu vlastní soukromí majitelé.

Podle Štylera ale není jediným problémem potenciální stavba komplexu. Lidé jsou nezvykle pobouřeni chováním starosty a ostatních zastupitelů během minulého zasedání městské části, kde se kontroverzní stavba řešila. „Bylo nás tam téměř osmdesát. Absolutně jsme nebyli puštěni ke slovu,“ zlobí se Štyler. Starosta je ale opačného názoru. Podle něj trvala schůze zhruba dvě a půl hodiny. A ze strany pana Štylera a jiných lidí byla snaha diskusi neustále prodlužovat, přestože už vše bylo řečeno a několikrát zopakováno. Na čí straně je pravda? To by mělo rozhodnout ministerstvo vnitra.

Pro Štylera to totiž nepovedeným jednáním během minulém zasedání ani zdaleka neskončilo. Začal situaci radikálně řešit. A slibuje si od toho, že bude stavba projektu pozastavena do té doby, než se postup radnice vyšetří.

Radnice nechce místo zošklivit

Jak celý příběh skončí je běh na dlouhou trať. Podle slov Mlejnského ale není snahou radnice místo zošklivit nebo se piety zbavit. Možných řešení, jak zlepšit vzhled objektu, bylo v minulosti několik, včetně stěhování pomníku jinam. „Nicméně teď mohu téměř s jistotou prohlásit, že se nikam nic stěhovat nebude a zůstane vše na svém místě,“ upřesnil starosta. Podle Mlejnského by měly stát na náměstí i nadále tolik projednávané lípy, které nesou jména padlých hrdinů. Kanceláře by vyrostly vedle.