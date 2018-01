Obyvatelé Dejvic opět pomáhají: seniorům předplácí kávu v cukrárně

Na Vánoce Dejvičtí obdarovali místní seniory balíčky s kvalitními potravinami. Nyní přišli s novinkou. Domluvili se s cukrárnou U Borůvky a starším lidem v ní zajistili kávu zdarma. Díky projektu #darujkafe se navíc mohou uskutečnit i mezigenerační setkání.

Akce #darujkafe má stejné iniciátory jako vánoční rozdávání dárků. „Vzniklo to jako vedlejší produkt právě od obdarovávání seniorů baličkami s dobrotami. Před více než dvěma lety u nás po šedesáti letech zavřeli mlíčňák na Kulaťáku. Tam na kafe a zákusek chodila moje babička, maminka i já. Zároveň se tam scházelo spoustu seniorů. Bylo to takové retro,“ vysvětlila začátek nápadu Jindra Tužilová z Dejvic.

Jelikož ale mlíčnému baru odzvonilo, lidé v důchodu ztratili své oblíbené místo relaxace. „Vždycky jsem si říkala, že se těším na stáří a moji kávičku a dortík v mlíčňáku. Když ho zavřeli, tak mi bylo jasné, že senioři nebudou mít kam chodit. Představa, že si dají capuccino se sojovým mlékem za 70 korun nebo aeropress do kelímku, je nereálná. Jiný takto seniorsky vstřícný podnik v Dejvicích nebyl,“ popsala Jindra.

A tak začalo hledání vhodné kavárny či cukrárny. Cílem pejskařky, která dlouhodobě pomáhá starým lidem, bylo najít prostor, kde by se Dejvičtí mohli potkávat. A to všechny generace. „V létě otevřela cukrárna U Borůvky, která splňovala naše požadavky a byla pro akci jako stvořená. Vstřícný personál ve středním věku. Domácí klasické zákusky za přiměřené ceny. Dobrá káva. Při rozdávání balíčku s jídlem okolo svátku jsem se o nápadu s kávou zmínila mé mamince a ta to vše domluvila,“ uvedla Jindra Tužilová.

Akce, která se spustila v prosinci, se tak v Praze 6 hned ujala. Členové facebookové skupiny Dejvická parta v cukrárně průběžně seniorům předplácí kávu. „Je tam za nás průběžně zaplaceno kolem patnácti káv. Nyní se snažíme informace dostávat mezi seniory. Někteří o akci už vědí,“ doplnila jedna z iniciátorek projektu #darujkafe.

V Dejvicích se tak obyvatelé starají o bezdomovce a lidi v nouzi díky akci #darujkabat a nově i o seniory. „Dalším pokračováním by mohla být aktivita #věnujčas, kdy bychom se začali opravdu potkávat a zároveň i více poznávat. Spousta starších lidí má zajímavé dobové fotografie a příběhy, které by rádi někomu řekli. Tak proč ne sousedovi nad dobrou kávou,“ uzavřela Jindra Tužilová.