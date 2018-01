Obrovská koulovačka na Letné. Sníh do Prahy dovezou z Krkonoš

Tuny sněhu. Koulovačka a ta pravá zima. Pod těmito slovy si nejspíš představíte Krkonoše či jiné horské oblasti. Jste ale na omylu. Takhle to bude v sobotu 20. ledna vypadat v Praze na Letné. Dva vysokoškolští studenti se tu rozhodli uspořádat největší koulovačku v Praze. Co je k tomu vedlo?

„Koulovačku jsme se rozhodli uspořádat, protože máme rádi zábavu a zejména netradiční sportovní akce se zdravou dávkou adrenalinu. Takovéto události se již uskutečnily dříve v zahraničí. Proto jsme si řekli, že něco podobného chceme uspořádat u nás v Praze taky. Zároveň jsme si chtěli vyzkoušet, jaké to je pořádat akci pro několik stovek až tisícovku lidí,“ popsali začátky svého nápadu dva kamarádi Matouš Hartman a David Macháček.

Uspořádat koulovačku je sice dobrý nápad, ale jak na to, když v Praze ani blízkém okolí nespadla v poslední době ani jedna sněhová vločka? To pořadatele neodradilo a přišli s jasným řešením. „Sníh dovezeme z Krkonoš pomocí vhodné formy dopravy. Vzhledem k tomu, že do metropole dorazí pouze několik hodin před akcí, věříme, že vydrží po celou dobu trvání. Každopádně budeme moc rádi, pokud nám počasí bude přát,“ vysvětlili studenti, kteří se skrývají pod přezdívkou Blond Bros.

Cílem události, která se uskuteční v sobotu 20. ledna, je shromáždit tisíc lidí. Ti se pak všichni navzájem „zkoulují“. „Chceme si s ostatními užít odpoledne plné zábavy a získat zkušenosti pro další akce, které plánujeme. Návštěvníci se mohou kromě sněhové bitvy těšit také na doprovodný program. Chystáme pro ně hudbu, soutěže o různé ceny od sponzorů a stánky s občerstvením,“ doplnili Matouš Hartman a David Macháček.

Pražská koulovačka se uskuteční v Praze 7, a to na Letenské pláni naproti stadionu fotbalové Sparty. „Toto místo jsme zvolili, protože poskytuje dostatečně rozsáhlý prostor pro shromáždění velkého množství lidí a zároveň je v těsné blízkosti centra Prahy. Kromě toho máme oba park moc rádi,“ odůvodnili výběr lokality pořadatelé.

I když je událost určená především pro studenty vysokých a středních škol, mohou, a to zadarmo, přijtí i dospělí a rodiny s dětmi. „Chceme, aby se nás sešlo co nejvíc. Stačí si obléct teplé oblečení a rukavice a dorazit 20. ledna od 14 hodin na Letnou,“ avizují Blond Bros.

Pokud nemáte na víkend plány a chybí vám horská atmosféra, stačí zajít v sobotu na Letenskou pláň. Koulovačka je první ze série bláznivých akcí, které kamarádi Blond Bros pro Pražany plánují. „Mezi další nápady patří například polštářová bitva, skoky do listí, vodní skluzavka či kladka přes řeku Vltavu,“ uzavřeli Matouš a David.