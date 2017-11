Obří zátah na černé pasažéry nebyl poslední, varují revizoři

Stovka revizorů včera „vzala útokem“ MHD. Do konce listopadu se má „ofenziva“ ještě dvakrát opakovat. Revizoři, kam se podíváš. Takový pocit nejspíš včera měla většina lidí, cestujících městskou hromadnou dopravou. Mnoho z nich nic netušilo. Masivní zátah na černé pasažéry pod taktovkou více než stovky revizorů v pohotovosti si odbyl svou premiéru.

Nešlo prý ovšem o žádný zoufalý krok dopravního podniku (DPP), přestože ten ročně tratí právě kvůli černým pasažérům asi 350 milionů korun. Dopravní ředitel podniku Ladislav Urbánek akci označil spíše za preventivní. Přičemž revizoři při své běžné činnosti ani zdaleka nejsou schopni na udělených pokutách vrátit do rozpočtu DPP to, co unikne jízdami načerno.

„Od začátku roku jsme uložili pokutu přes 213 tisícům pasažérů. Spolu s advokátními kancelářemi jsme inkasovali přibližně 65 milionů korun,“ vypočetl Urbánek. Zároveň upozornil, že nepoctiví cestující se mohou ještě během tohoto měsíce „těšit“ na další dva zátahy. Zároveň nastínil pozoruhodnou fintu, jak notorické či náhodné neplatiče přimět ke koupi ročního předplatného kuponu na pražskou MHD.

Lov na černé pasažéry nekončí. Přijdou ještě dva

Zátah na černé pasažéry se bude opakovat do konce listopadu ještě dvakrát. Pražský deník zjistil, že se odehraje v úterý 14. a ve středu 29. S největší pravděpodobností se pak bude opakovat i v dalších měsících. „Neděláme s tím tajnosti, naopak přímo říkáme, že v tomto termínu se nevyplatí jet bez jízdenky,“ přiblížil charakter akce náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Další termíny se podle něj objeví na webu nejedesnacerno.cz. Počet černých pasažérů v pražské MHD poslední tři roky stoupá. Dopravní podnik ročně kvůli cestujícím bez platného dokladu přichází přibližně o 350 milionů korun. I z toho důvodu na sklonku léta DPP spolu s magistrátem a organizátorem regionální dopravy Ropid spustil kampaň s názvem Nejedeš načerno? O co jde?

Kromě nejnovější kontrolní akce tak na konci října, o které Pražský deník informoval, začalo platit pravidlo, že pokud si černý pasažér koupí roční jízdné, sníží se mu pokuta na polovinu, tedy na 400 korun. „Pokutu za půlku k dnešnímu dni využilo již 220 klientů,“ konstatoval dopravní ředitel DPP Ladislav Urbánek. Kampaň také DPP propaguje samoplepkami s otázkou Nejedeš načerno?, revizoři rozdávají dětské jízdenky a poctiví cestující od nich mohou dostat placku.

Lítačka na splátky už příští rok

Vyjít vstříc cestujícím se magistrát snaží dalšími chystanými opatřeními. Jedním z nich bude možnost koupit si Lítačku na splátky. To by mohlo jít už v příštím roce. „Ještě letos to projedná městská rada,“ sdělil Dolínek. Už méně oblíbeným krokem se zřejmě stane zpřísnění porušení jízdního řádu. Jízda načerno by se totiž mohla stát přestupkem. „Toto opatření se bude řešit, je třeba to ale projednat i na vládní úrovni,“ vysvětlil náměstek. Nově by také do budoucna cestujícímu, kterému končí platnost Lítačky, mohl přijít e-mail či SMS s upozorněním.

Přepravních kontrolorů má DPP momentálně 150, ti se točí v sedmitýdenním turnusu na 25 úsecích tak, aby se vzájemně nepřekrývali či aby nekontrolovali stejné cestující dokola. „Snažíme se, aby byli rozprostřeni jak v metru, tak v autobusech i tramvajích,“ uvedl Josef Hocek, vedoucí přepravních kontrolorů DPP. Narazit na revizora je možné ale také v příměstských linkách za hranicí metropole ve Středočeském kraji. „Stává se, že řidič nevydá jízdenku a vezme peníze od cestujícího a oba jsou spokojení. Nám ale tak unikají tržby,“ vysvětlil důvod mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Černým pasažérem je v Praze typicky muž ve věku mezi 20 a 30 lety, který je vybavený určitou dávkou arogance. Obvyklé je také nabízení úplatku. „Mně se to nestává, kolegům ale několikrát týdně. Nabízí od dvou do čtyř set korun,“ popsal revizor Pavel Kurka. Za letošní rok už také došlo v metropoli na 39 případů napadení revizora.

Kontroly cestujících v roce 2017213 437 udělených pokut

5,8 milionu zkontrolovaných cestujících

65 932 pokut zaplacených na místě kontroly (tj. cca 30 % z celkového počtu)

39 případů napadení revizora



Počty černých pasažérů2014: 276 640

2015: 294 065

2016: 299 533