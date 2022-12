„Méně než sedm let. Tolik času podle nejnovějších vědeckých výpočtů a konsenzu dělí svět od momentu, kdy dojde k nezvratným změnám klimatu, pokud se výrazně nesníží celosvětová produkce skleníkových plynů. Zbývající čas do oteplení planety o 1,5 °C bude pro Pražany odpočítávat sada osm metrů vysokých a dva metry širokých svítících číslic. Levý “ciferník” bude ukazovat zbývající roky a dny, pravý pak bude odečítat hodiny, minuty a vteřiny,“ popsal mluvčí Festivalu svobody Marek Cieslar.

Elektrárna na střeše Kongresového centra bude velká jako fotbalové hřiště

Praha je prvním evropským městem na východ od Berlína, kde se klimatické hodiny objevují. Nacházejí se například v New Yorku, Římě, Soulu či Glasgow. V provozu budou dva týdny, tedy do 12. prosince. Pak se instalace odstraní a prostranství kolem kyvadla se vrátí do původního stavu.

Za podobou pražských Klimatických hodin stojí studio Multiverse. „To dokázalo vytvořit vizuálně silnou instalaci i za cenu co nejnižší ekologické zátěže. Klimatické hodiny na Letné tak mají obdobnou spotřebu elektrické energie, jako jeden domácí sporák,“ uvedl Cieslar

Festival svobody je uskupení nezávislých občanských iniciativ a organizací pořádající akce k výročí 17. listopadu. Zakládajícími členy jsou Nerudný fest, Post Bellum, Centrum spolků, studentů a absolventů UK a FÓR_UM.