Vlajka pro Tibet je každoroční mezinárodní kampaň konaná vždy 10. března na výročí Tibetského národního povstání. Celosvětová akce vznikla v západní Evropě v polovině devadesátých let 20. století. V roce 1996 se poprvé připojila také čtyři česká města.

Vlajku na pražský magistrát vyvěšoval pravidelně bývalý primátor Pavel Bém (tehdy ODS), který se kvůli tomu dostal i do potyčky s tehdejší čínskou velvyslankyní, ta dokonce přijela požadovat sundání vlajky přímo na magistrát. Tentokrát tibetský prapor na balkón budovy na Mariánském náměstí společně vyvěsili primátor Zdeněk Hřib (Piráti), Hana Třeštíková (Praha sobě), Jiří Pospíšil (Spojené síly/TOP 09), Jan Čižinský (Praha sobě), Petr Hlubuček (Spojené síly/STAN) a Vít Šimral (Piráti).

Hřib: Víme, jaká je okupace

„Je to symbol toho, že Praha nemusí mít kontakty s komunistickou diktaturou Čínské lidové republiky za každou cenu, a je to i sympatie nás, v naší zemi, že i my jsme si tu zažili období, kdy jsme měli problém s naším národním sebeurčením a víme, jaké to je, být okupován od nedaleké mocnosti,“ řekl novinářům pražský primátor Hřib. Doplnil, že Praha vlajku vyvěšuje potřetí od doby, kdy byla tradice na čtyři roky během vlády exprimátorky Adriany Krnáčové z hnutí ANO přerušená.

Celkem se letos podle webových stránek hnutí Lungta, které akci Vlajka pro Tibet v Česku organizuje, zúčastní 46 z 57 pražských městských částí. Vyvěšení vlajky ohlásily například městské části Praha 1, Praha 2, Praha 6 nebo Praha-Zbraslav.

K radnicím, které se k akci připojují od samého počátku v roce 1996, patří ta na Žižkově. Tibetskou vlajku vyvěšuje v tento den třeba i Kulturní centrum Vozovna na území Prahy 3.