OBRAZEM: Velká hra světel začíná v Praze. Nabízíme vám ochutnávku

Celkem 22 uměleckých děl mohou vidět Pražané ode dneška až do neděle 14. října v rámci jedinečného Signal Festivalu. Pořadatelé letos chtějí odlehčit přetíženému centru, hra světel proto poprvé zavítá i do osmé městské části do Karlína. Podívejte se, jak vypadaly některé instalace při zkoušce.

dnes 07:52 SDÍLEJ:

Většina děl je umístěna na třech vycházkových trasách: Karlínem, Vinohrady a centrem města. Dvě stojí samostatně a organizátoři je pojmenovali jako satelity. Diváci je najdou u kyvadla na Letné a v Dejvicích u kampusu ČVUT. „Pět děl bude tvořit Galerijní zónu, přístupnou návštěvníkům za poplatek,“ uvedl ředitel festivalu Martin Pošta. ČTĚTE TAKÉ: Světla Signal festivalu rozzáří metropoli. Letos poprvé zamíří i do Prahy 8 Letos poprvé bude mít festival i téma, je jím 100 let od založení republiky. „Více než o uplynulé století se však zajímá o 100 let, které má společnostpřed sebou,“ dodal ředitel festivalu.

Autor: Redakce