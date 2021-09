Devátý ročník Festivalu vědy, nyní VědaFestu, začal ve středu 8. září naživo a potrvá do neděle 31. října online. Nabídne to nejzajímavější ze světa přírodních, technických a společenských věd i praktické využití vědy v každodenním životě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.