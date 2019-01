Tramvaj Tatra T1 přezdívaná taky „Žehlička“ z padesátých let minulého století vyjela po 36 letech v Praze do běžného provozu. Dopravní podnik (DPP) nasadil tramvajovou legendu na linku číslo 2 z Braníku přes Národní třídu na Petřiny. Historický vůz pojede ještě v neděli.

Historická tramvaj Tatra T1 vyjela v Praze na lince číslo 2 do běžného provozu. | Foto: Ropid, facebook

„Téjednička“ má o tomto víkendu upozornit na zahájení zimní sezony v Muzeu MHD ve Střešovicích. DPP totiž letos v zimě otevírá brány střešovické vozovny vůbec poprvé, expozice budou k vidění o víkendu.

A co bude s první moderní tramvají v Československu, která když poprvé vyjela do provozu, působila na kolejích oproti starým dřevěným tramvajím jako zjevení? Firma Ropid organizující veřejnou dopravu v hlavním městě nechalo fanoušky se vyjádřit. Ačkoliv historické vozy jezdí na tzv. nostalgické lince 23, jiné starší tramvaje by mohly výjimečně vyjet o některém víkendu.

„Tramvaj byla od rána plná nadšených fanoušků, dětí, rodičů a našli se dokonce i pamětníci, kteří při výstupu děkovali personálu za nostalgický návrat do jejich dětství,“ popisoval facebookový účet Pražské integrované dopravy (PID) zájem cestujících o tramvaj, která sice byla vyráběna v Praze, ale technické řešení bylo - vzhledem k tehdejší stalinistické totalitě velmi překvapivě - až z Ameriky!

Projekt vymyslel technický ředitel a vedoucí historických vozidel DPP Jan Šurovský, který jako velký milovník tramvaj T1 ve stylové uniformě také řídil. Před sebou viděl davy lidí, kteří si historický vůz chtěli vyfotit.

„O dobrou náladu v tramvaji se po celý den starala veselá průvodčí Karolína. Ta má přitom důležitý úkol. Jelikož není historický vůz vybavený hlášením zastávek, musí je do celého vozu hlásit přímo ona,“ upozornili lidé ze společnosti Ropid s tím, že Karolína tramvaj také řídila. Kvůli návratu do běžného provozu musely být uvnitř vozu nainstalovány označovače dnešních jízdenek.