Z Filadelfie přímo do Prahy. Na Ruzyni poprvé přistálo letadlo American Airlines

/FOTOGALERIE/ Na pražské letiště dnes po půl deváté dosedlo letadlo American Airlines pravidelné linky pensylvánské Filadelfie. Největší světové aerolinie tak zahájily přímé spojení s Prahou, které budou provozovat během letní sezony. Lety zajistí Boeing 767-300. Ten převeze 209 pasažérů ve třech cestovních třídách.

„Jsem velmi rád, že dnes můžeme na Letišti Václava Havla Praha poprvé přivítat American Airlines při slavnostním zahájení pravidelné linky mezi Prahou a Filadelfií. Tímto krokem jsme opět blíže k naplňování naší strategie, ve které je rozšiřování nabídky letů do Severní Ameriky jednou z našich priorit v oblasti rozvoje leteckých spojení. O cesty do Spojených států je dlouhodobě velký zájem,“ uvedl Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Již dnes nabídne letový řád americký aerolinek cestujícím okolo 65 navazujících spojení s rychlým přestupem do pěti hodin od příletu.

Kabina business třídy má 28 sedadel přístupných z uličky, polohovatelných do plného lehu, která jsou uspořádána střídavě po jednom a dvou sedadlech. Každé je vybaveno osobním tabletem Samsung Galaxy s nabídkou nejnovějších filmů, oblíbených TV programů, her, hudby a ukázek literárních bestsellerů.

American Airlines je první letecká společnost, která poskytuje přímé spojení mezi Českou republikou a Pensylvánií. „Praha je další úžasný uzel mezinárodní sítě American Airlines a jsme moc rádi, že můžeme českým pasažérům poskytnout více možností a více spojení pro transatlantické cestování,“ uvedl Richard Muise, ředitel provozu pro Evropu a Kanadu.

Společnost American Airlines v současné době investuje více než tři miliardy dolarů na plánované zdokonalení. Předmětem investic jsou mimo jiné sedadla polohovatelná do plného lehu, mezinárodní WiFi připojení, lepší nabídka zábavy v průběhu letu a dostupnost elektrických zásuvek, nový, moderní design hal po celém světě včetně Filadelfie a ještě lepší sortiment doplňkového zdravého jídla, koktejlů a dalších pochutin.

American Airlines a její transatlantičtí obchodní partneři v současné době zajišťují lety v třiadvaceti destinacích v Evropě. Denně odtud odlétá do USA více než 130 spojů. Společnost v tomto roce také zahájí sezónní provoz z Budapešti do Filadelfie, z Benátek do Chicaga a z Reykjavíku na letiště Dallas Fort Worth.