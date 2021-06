Specifickou podobu Tančícího domu, známého rovněž jako Ginger a Fred, navrhli architekti Frank O. Gehry a Vlado Milunič, na podobě interiéru se podílela i Eva Jiřičná. Dům stojí na Rašínově nábřeží na místě proluky vzniklé při bombardování Prahy v roce 1945. Myšlenku zástavby obnovil Milunič spolu s prezidentem Václavem Havlem, který bydlel ve vedlejším domě. Základní kámen byl položen v září 1994, stavba byla uvedena do provozu 20. června 1996.

Jak už to u novostaveb v centru Prahy bývá, záměr od počátku doprovázely nejen nadšené, ale i kritické hlasy. V průběhu let se však Tančící dům stal jednou z ikon metropole. Časopis Time mu přiřadil nejvyšší ocenění v kategorii designu, časopis Architekt jej zařadil mezi pět nejvýznamnějších staveb 90. let v Česku, umístil se i mezi deseti nejkrásnějšími budovami světa dle takzvaného zlatého řezu v anketě britského deníku Daily Mail. Česká národní banka vybrala Tančící dům na mince v rámci speciální edice Deset století architektury.

Knížákův despekt

Jedním ze známých kritiků byl například výtvarník Milan Knížák, který se vždy o stavbě vyjadřoval s velkým despektem. „Nesnáším takzvaný Tančící dům, který uzurpuje Jiráskovo náměstí a kulhá v důstojné až procovské zástavbě nábřeží,“ nechal se slyšet někdejší ředitel Národní galerie.

Autoři Tančícího domu

Frank Gehry: Americký architekt Frank Owen Gehry se narodil v roce 1929 v kanadském Torontu. K jeho nejznámějším stavbám patří Guggenheimovo muzeum ve španělském Bilbau nebo stavba koncertního sálu Walta Disneyho v americkém Los Angeles. Gehry se věnuje také akademické kariéře, je profesorem Kolumbijské univerzity v New Yorku a rovněž na Yale.

Vlado Milunić se narodil v roce 1941 v Záhřebu. Vystudoval architekturu v Praze. Kromě Tančícího domu je autorem Domu dětí a mládeže v Modřanech, Areálu Hvězda na Petřinách či rekonstrukce Domu u Zlatého prstenu v Ungeltu.

Traduje se, že když Vlado Milunič bydlel na nábřeží ve stejném domě jako Václav Havel, stáli v 80. letech na balkóně v bytě u pozdějšího prezidenta a dívali se na proluku, která vznikla po vybombardovaném domě z roku 1945 a říkali si, co by se zde mohlo postavit. Tehdy vznikl nápad na multifunkční dům. Pozemek tehdy vlastnila nizozemská ING banka , která nakonec z Tančícího domu udělala svou centrálu.

Před osmi lety přešel Tančící dům do vlastnictví pražské firmy PSN, která ho koupila za zhruba 360 milionů korun.

„Jsme nadšeni, že se tento klenot stal před osmi lety součástí našeho portfolia. Vnímáme Tančící dům nejen jako budovu samotnou, ale jako jeden ze symbolů polistopadové svobody a demokracie. Těší nás proto, že má Tančící dům v souladu s odkazem Václava Havla široké využití, je otevřen veřejnosti, koná se v něm řada výstav, kulturních a společenských akcí,“ uvedl jednatel PSN Max Skala.

Kromě kancelářských prostor se v budově nachází několik pater galerie a výstavních prostor, oblíbená je kavárna v nejvyšším patře s vyhlídkovou terasou nabízející neobvyklé výhledy na Prahu, před několika lety přibyly i hotelové pokoje.

Rostoucí zájem domácích turistů

Tančící dům od jeho vzniku navštívilo zhruba tři miliony lidí, návštěvnost vzrostla hlavně v posledních letech (před vypuknutí nemoci covid-19), kdy se pohybovala kolem 600 tisíc návštěvníků ročně. Zájem roste především u domácích turistů, zatímco v roce 2015 tvořili zahraniční turisté 90 % návštěvníků, v roce 2019 už byl poměr mezi domácími a zahraničními vyrovnaný.

Novinkami spojenými s výročím je nasvícení Tančícího domu zelenou barvou a otevření nového technického okruhu Tančícího domu. „Ten je od 18. června do 3. října součástí výstavy Praha dekadentní. Ikona české porevoluční architektury odkryje veřejnosti své běžně nepřístupné prostory a technické vybavení. Návštěvníci tak mohou nahlédnout i do systému vzduchotechniky či topného systému domu,“ uvedla Zuzana Procházková z PSN.

Prohlídka má celkem pět částí a začíná ve strojovně ve druhém podzemním podlaží a končí na střeše. Zpřístupněna bude i nová terasa s neobvyklým výhledem na Pražský hrad a pohledem do vnitrobloku na byt, kde žil Václav Havel.