Obrazem: Skauti řádí na pražském Výstavišti na Středoevropském jamboree

Praha hostí významné desetidenní skautské setkání – Středoevropské jamboree 2022. Do metropole se sjelo přes tisíc skautek a skautů od 14 do 17 let ze střední Evropy, kteří si ve středu na Výstavisti vyzkoušeli volnou zábavu a soutěž. Házeli například sekerou nebo nožem na cíl, hráli volejbal, lakros a navštívili skautské muzeum.

