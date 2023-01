Podle předsedy volební komise na Letenské pláni je o druhé kolo prezidentských voleb zatím znatelně vyšší zájem než v kole prvním. To potvrdil i magistrát. Za dvě a půl hodiny od otevření odvolilo více voličů než za celý den v prvním kole, do 10.30 hodin to bylo 72 lidí. Nejvíce, 27, jich navštívilo stanoviště na Letné, v Písnici dosud volilo 13 lidí, v Dubči 12, ve Stodůlkách a v Satalicích po deseti. Při prvním kole hlasovalo z auta 46 voličů.