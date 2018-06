OBRAZEM: Pivo na Náplavce opět chutnalo

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič skupiny B 49 000 Kč

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) Řidiči pro rozvoz palet po Evropě. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 49000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Telefonický kontakt 9-21 hod, Jde o rozvoz palet po Evropě, ŘP skupiny B , výpis z RT., Hledáme spolehlivé a flexibilní zaměstnance. Od pondělí do pátku a někdy do středy, víkendy volné., Výhody: služební dodávka na cestu domů a do práce.. Pracoviště: Sofie s.r.o., U Hostavického potoka, č.p. 740, 198 00 Praha 98. Informace: Jan Hájek, +420 777 351 035.