Jesenici u Prahy byl v neděli odhalen pomník válečného pilota Josefa Řehky, který byl členem 310. československé stíhací perutě v britském Královském letectvu (RAF).

Pomník k uctění památky tohoto jesenického rodáka, který vznikl u příležitosti stého výročí jeho narození, odhalila místostarostka obce Eva Čmelíková společně s místostarostou Milanem Zápotockým. Je umístěn v Budějovické ulici na pietním místě, kde jsou již památníky padlých hrdinů z první a druhé světové války.

Josef Řehka se narodil 12. září 1910 v Jesenici. Od mládí ho lákalo letectví, a proto absolvoval leteckou školu v Košicích. Působil jako zkušební pilot ve Vodochodech a později jako civilní pilot na ruzyňském letišti.

Po vypuknutí druhé světové války odešel do Polska a odtamtud postupně do Francie a Velké Británie, kde se stal členem 310. československé stíhací perutě letectva RAF. Tato první československá vojenská jednotka v Británii vznikla v červenci 1940 a již 26. srpna 1940 byla poprvé nasazena do bojů.

Návrat do rodné obce

Řehka se v červnu 1945 vrátil do rodné obce a nastoupil k civilnímu letectvu v Ruzyni. Po únoru 1948 emigroval do Británie, kde opět létal až do svých 55 let. Zemřel 15. ledna 1984 a je pochován na hřbitově v anglickém Brookwoodu.

Pomníků padlých československých vojenských letců je v Praze a blízkém okolí několik. Patrně nejznámější je památník na náměstí Svobody v Praze 6 – Bubenči, který byl odhalen 12. května 1995. Centrální skulptura symbolizuje zlomená křídla. Na mramorových deskách po stranách si návštěvník může přečíst jména všech 546 československých letců, kteří zahynuli v bojích druhé světové války.

Nedaleko odtud, v Technické ulici u areálu ČVUT, je umístěn pomník parašutistům československé zahraniční armády a jejich spolupracovníkům z domácího odboje padlým v letech 2. světové války. K uctění památky padlých se na obou místech konají pietní akty ve výroční dny konce první a druhé světové války.

