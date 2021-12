„Chceme se také vyhnout karanténě, dcera chce chodit do školy, baví ji to. A mockrát už se stalo, že celá třída musela do karantény. Doma je to psychicky náročné pro všechny, máme ještě čtyřletého syna. Doufám, že očkované děti nebudou muset do karantény,“ věří Jarabová.

Registrace dětí od pěti let k očkování začala. Probíhá v centrech i u pediatra

Podle aktuálních vládních pravidel dítě, která má ukončené očkování, po setkání s rizikovým kontaktem nastoupit karanténu nemusí.

„Musíme všichni udělat něco pro to, aby covid byl za námi, nezahltit zdravotní systém. Přinese to výhody pro všechny. Chceme žít ve svobodném světě, kde se můžeme volně pohybovat,“ vysvětlil otec desetiletého školáka Gorjan Lazarov.

„Očkování dětí je jediná cesta, jak v této složité době začít vést opět normální život. Chci, aby mé děti mohly chodit na kroužky, jezdit na hory a užívat si život tak, jako v době bez covidu,“ řekla další maminka, která má dceru ve druhé třídě. „Chceme být všichni chránění, nikdo u nás zatím covid neprodělal. S manželem pracujeme mezi lidmi a nechceme nákazu zavléci domů,“ dodala.

Lékaři dětem podávají třetinovou dávkou vakcíny od společnosti Pfizer. V prvním dni nemocnice zájemcům nabídla kapacitu sto míst, v dalších všedních dnech tam denně mohou podat 300 dávek. Podle místního koordinátora očkování Martina Hlobila jsou všechny termíny do konce roku téměř obsazené.

FOTO: Nový přístroj Na Františku. Rychlejší, bezpečnější a kvalitnější tomograf

Rodiče musí své dítě přihlásit přes centrální registr nebo portál občana, u očkování je nutná přítomnost zákonného zástupce dítěte. „Dítě by po očkování mělo mít relaxační den, i když vím, že je někdy těžké udržet děti v klidu. Kdyby došlo k nežádoucím reakcím, je třeba kontaktovat pediatra,“ vysvětlil Hlobil.

„Děti očkování snášejí dobře. Všechny, co jsem tu dnes zatím měla, věděly, do čeho jdou. Kreslily si tu a byly statečné, nebály se,“ vypráví lékařka Helena Lahoda.

Podle ředitele Všeobecné fakultní nemocnice Davida Feltla zůstává v současné pandemické situaci stále nejdůležitější očkování rizikových skupin. „Pokud bude kapacita nedostatečná, jsme schopni ji navýšit,“ potvrdil Feltl.