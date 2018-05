OBRAZEM: Náměstí Václava Havla hostí letní Dyzajn market

Každé tři měsíce si milovníci módy, doplňků, ale dobré zábavy dávají dostaveníčko na pražském náměstí Václava Havla u Národního divadla. Dyzajn market, který už včera přilákal spoustu návštěvníků, pokračuje i dnes.

Dominantou letního Dyzajn marketu jsou opět po roce módní přehlídky „žen všech tvarů i věků“. Cílem je představit modely vybraných dyzajnérů na skutečných ženách, do nichž se mnohé zákaznice vcítí snadněji než do modelek, které dominují všem ostatním přehlídkám ve světě. „Chceme ukázat, že ´modelkou´ se může stát každá žena, která se cítí dobře v tom, co nosí, ať jde o minimalistické, či extravagantní oblečení a doplňky,“ říká stylistka módních přehlídek Mariana Kučerová.

"Pokud vám při nakupování překáží davy, zkuste přijít spíše v neděli. Není třeba se obávat, že se na vás nedostane, dyzajnéři se na tuto událost vždy pilně připravují, a tak mají výrobků opravdu hodně. U některých z nich lze nově platit i kartou. Vstup na Dyzajn market včetně doprovodného programu a dětského koutku je zdarma, z Ostrovní ulice navíc bez bariér," uvádějí organizátoři na svých webových stránkách.