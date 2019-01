Praha - Pod heslem No Pants – No Problem se v neděli odpoledne projely pražským metrem desítky mladých lidí bez kalhot – jen ve spodním prádle.

Recesisté se sešli „u koně“ na Václavském náměstí – a následně si projeli trasu s využitím všech přestupních stanic. Cíle neměli nijak vznešené – užít si zábavu a koukat jak ostatní koukají. Inspirace ke srandaakci No Pants Subway Ride se zrodila před deseti lety v New Yorku – a od té doby se kratochvíle tamějších žertéřů ujala ve více než 50 zemích. V Praze se bez většího ohlasu a za velmi komorní účasti konala už loni – letos se však přes Facebook svolaly desítky ozvážlivců.

Původně to na Václaváku vypadalo, že se sešlo 18 účastníků – jakmile se však objevili první naháči, účastníci se stali i z dalších přihlížejících; počet se tak zdvojnásobil. „A proč nejít, je to snanda, recese,“ shodovali se naháči, které tahle taškařice dokázala pořádně rozhicovat. Vůbec nikdo si totiž nestěžoval na zimu.

Podle zásad akce mají mít vysvlečení pasažéři podzemní dráhy připravenou nějakou lživou výmluvu, která by zvědavým přihlížejícím vysvětlila jejich nahotu. Vyjma reportétů se však nikdo neptal. „Já bych řekl pravdu,“ svěřoval se jeden z účastníků. „Skutečně jsem vyrážel na poslední chvíli – a kalhoty jsem si nestačil obléct,“ prohlásil. Další z aktérů měl zase v záloze větu: „Bohužel jediné kalhoty, které jsem si pořídil, jsou zašpiněné.

Kolemjdoucí na naháče pohlíželi se zájmem, ale bez větších emocí. Ty se dostavily až ve chvíli, kdy padla otázka, jestli by se k recesistům nechtěli přidat. Nechtěli. „No, je to pořád lepší, než kdyby převraceli popelnice nebo čmárali sprejem po zdech,“ řekla Deníku seniorka ve stanici Muzeum. A jejímu manželovi se akce dokonce líbila. „Jenom škoda, že mezi nimi není víc děvčat,“ svěřil se se svými dojmy, za což si vysloužil káravý pohled. A přísných hodnocení se možná objevilo víc. „Naši mě vydědí, až to uvidí v televizi,“ strachovala se jedna z nohatých slečen. Ale s úsměvem.