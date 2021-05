V roce 1974 byla docela čerstvě rekonstruovaná trať, která sloužila na trase Vozovna Pankrác – Kačerov tramvajím od konce května 1930, zrušena kvůli souběhu s linkou metra I.C. Teď vedení metropole usoudilo, že v některých lokalitách není podzemní doprava vhodným řešením obslužnosti cestujících. A oživuje historii.

Milé pražské metro, vše nejlepší ke Tvým 47. narozeninám. Ať jsi i nadále nepoddajnou páteří pražské dopravy. pic.twitter.com/HWqvsKgUu5 — PID (@PIDoficialni) May 9, 2021

„Souběžné linky povrchové dopravy v Karlíně, Chotkově ulici, na Vinohradské třídě a výhledově i na Václavském náměstí naopak metru dokáží pomoci a v těchto úsecích snížit poptávkové extrémy. Stejný účel mají mít v cílovém stavu i tramvajové linky v oblasti Pankráce, včetně jejich následného propojení na Smíchov či do Michle,“ vysvětluje městská společnost Ropid, která v Praze a okolí organizuje MHD.

Prvním krokem je právě prodloužení kolejí z ulice Na Veselí až k ulici Hvězdova. Fanoušci kolejové dopravy – takzvaní „šotouši“ – v těchto místech objevovali pozůstatky historické trati ještě v polovině devadesátých let minulého století. Dopravní podnik při realizaci plánů využil rekonstrukce tramvajové trati z Nuslí. To dalo vzniknout poněkud bizarním obrázkům, protože vedení kolejí bylo ke stanici Pankrác dokončeno už loni na podzim. Z trati je však do konce prací na dalším úseku parkoviště pro automobily.

Nová zastávka Kotorská

Ropid na facebookové stránce Pražská integrovaná doprava zveřejnil fotografie z probíhající rekonstrukce. Výluka skončí skončí 4. června v noci. DPP přesune stávající tramvajovou zastávku Pražského povstání ke stejnojmenné stanici metra. O něco výše za křižovatkou ulic Na Pankráci a Na Veselí vzniká nová zastávka Kotorská, kde budou zastavovat tramvajové linky 18, 19, 93 i autobusové spoje linky číslo 193.

O trase obnovené 19 se na magistrátu dlouze diskutovalo. Nakonec vyhrála varianta z Lehovce přes Palmovku na Žižkov, do Strašnic a přes Vršovice a Nusle nahoru na Pankrác. Jednak se tím vrací tangenciální spojení ve východní části Prahy (linka č. 19 jezdila do roku 2008 na trase Lehovec – Kubánské náměstí) a také, jak uvádí Ropid, „vzniká nové přímé spojení z okolí Koh-i-nooru a zastávky Bohemians směrem na pankráckou pláň do oblasti s rostoucí obchodní i administrativní zástavbou a ke stanicím metra C Pražského povstání a Pankrác.“

Primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) chtěl původně, aby se tramvajová trať prodloužila až k metru Budějovická. Koleje by se tak mohly vrátit až k lokalitě Ryšánka v ulici Antala Staška. Dříve se v dopravním podniku mluvilo o prodloužení trati dokonce až na Zelený pruh. Se záměrem magistrátu ovšem nesouhlasí radnice Prahy 4 i kvůli úbytku parkovacích míst pro rezidenty. Kompromisem má být konečná před poštou na začátku Budějovické ulice. Počítá se s tím, že by tu nebyla klasická tramvajová smyčka, ale úvrať s jedním ostrovním nástupištěm. Cestující by tu v budoucnu mohli přestupovat na novou linku metra D.