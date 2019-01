OBRAZEM: Malý tapírek v pražské zoologické zahradě je kluk

Praha - Chovatelé pražské zoo potvrdili, že mládě tapíra čabrakového, které se narodilo ve čtvrtek 15. října, je kluk. Zatím je příliš malý na to, aby mohl se svou matkou Indah chodit do venkovního výběhu a do bazénu, ale daří se mu velmi dobře a roste jako z vody. Tapíří kluk se zatím drží v bezprostřední blízkosti své matky. To je také jeden z důvodů, proč s ní nemůže zatím chodit ven.

Kdyby se Indah rozhodla zalehnout přes noc venku, chovatelé by mohli mít problém dostat oba dva tapíry zpět do vytápěné vnitřní expozice. Přestože s dospíváním bude mládě tapíra čabrakového postupně měnit barvu a čím dál více se podobat svým černobílým rodičům, návštěvníci Zoo Praha mají i v těchto dnech možnost stále ještě ho vidět v jeho charakteristickém puntíkovaném kabátku.

Autor: Redakce