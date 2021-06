Opravený stroj, na kterém létali českoslovenští piloti, přiletěl z Belgie, kde ho muzeum zakoupilo. Cestu zvládl s jedním mezipřistáním v Německu.

Letoun je ve zbarvení československého leteckého esa generála Karla Kuttelwaschera. Má připomenout odkaz českých pilotů v bitvě o Británii. S letounem budou létat čeští piloti Jiří Horák, Petr Pačes a Radim Vojta.

„Budeme se účastnit i leteckých dnů a veřejných vystoupení, abychom připomínali odkaz československých letců RAF za druhé světové války. Těch, co válku přežili, i těch, co nedoletěli,“ Jiří Horák z muzea, který má celý projekt na starosti. Poprvé se letoun veřejnosti představí 10. července na dni otevřených dveří.

.

Letoun byl zařazen do služby RAF v roce 1937 a účastnil se prakticky každé bitvy během druhé světové války. Hurricane s označením IV začal sloužit v roce 1943. V současné době je z původně vyrobených 14 583 kusů letuschopných méně než 15 letounů a jeden poslední ve verzi Mk.IV.