OBRAZEM: Grabova vila patřila hračkám z časů První republiky

Výstava Hračky v časech 1. republiky v libeňské Grabově vile u příležitosti národních oslav 100 let od vzniku Československé republiky představuje nejrůznější typy hraček především z dvacátých a třicátých let minulého století, ale i z doby před vznikem republiky, za protektorátu a z poválečného období. Výstava je otevřena denně od 10 do 16 hodin do 30. dubna a vstup je zdarma.

dnes 14:48 SDÍLEJ:

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte 13 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Výstava Hračky v časech 1. republiky v libeňské Grabově vile u příležitosti národních oslav 100 let od vzniku Československé republiky představuje nejrůznější typy hraček především z dvacátých a třicátých let minulého století, ale i z doby před vznikem reFoto: Archiv VLP / Šťastný Vladimír

Autor: Redakce