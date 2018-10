Tanky, vrtulníky, trikolóra. Praha viděla největší přehlídku v novodobé historii

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 23 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ SK. C, CE s prof. průkazem. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: CARGO-HORTIM v současné době posiluje tým a nabízí kandidátům práci na pozici: , , ŘIDIČ SK. C, CE s profesním průkazem , , PROČ PRACOVAT PRO NÁS ? NABÍZÍME.... , - práci u úspěšného, prosperujícího a významného zaměstnavatele , - dlouhodobou a stabilní práci na hlavní pracovní poměr a pracovní smlouvu , - velmi zajímavé finanční ohodnocení , , NABÍZÍME PRÁCI, TOMU KDO..., - má zkušenosti s řízením, vlastní ŘP sk. C, CE a PROFESNÍ PRŮKAZ , - je trestně bezúhonný , - má příjemné vystupování a je časově flexibilní , , CO BUDETE DĚLAT ? , - rozvážet rychlo-obrátkové zboží , - zodpovídat za zboží a vozidlo , - dodržovat pracovní rozvrh a určené trasy , - všechna auta jsou nová, max. do 3 let stará , , , Zašlete životopis na email: havlisj@cargo.hortim.cz , , PODÍVEJTE SE NA NÁS: , www.youtube.com – video „Vítej v týmu“ , www.cargohortim.cz , , Cargo-Hortim, spol. s.r.o. je součástí skupiny Hortim Group, největšího importéra ovoce a zeleniny, která působí na českém trhu od roku 1993 a řadí se mezi společnosti s velkým obchodním významem. Cargo poskytuje služby v oblasti přepravy zboží, prostřednictvím vnitrostátní a mezinárodní kamionové dopravy.. Pracoviště: Cargo-hortim, spol. s r. o., K Radotínu, č.p. 492, 155 31 Praha 511. Informace: Jiří Šebesta, +420 602 424 201.