OBRAZEM: Děti si prohlédly zbraně i sanitky

Praha /FOTOGALERIE/ - Park na Pankráci se ve čtvrtek hemžil policisty, záchranáři a příslušníky vězeňské služby. Městská část uspořádala Den s integrovaným záchranným systémem. Od devíti do čtyř se tak kdokoliv mohl podívat do interiéru vězeňského autobusu či do obrovské sanitky Golem. Součástí programu byly ukázky první pomoci i možnost zastřílet si ze samopalu. Den ukončilo exhibiční vystoupení vojáků čestné stráže, kteří předvedli umění práce se zbraní.

Autor: Redakce, Klára Cvrčková