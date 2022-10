Obrazem: Radost nejen šotoušů. V Praze znovu vyjely nové i historické trolejbusy

DPP kromě darování vozidel, jejichž současná účetní hodnota činí necelých 7 milionů korun, uhradí také náklady na jejich nakládku. Kamionovou přepravu a veškeré celní formality si zajišťuje obdarovaná strana, tedy charkovský městský dopravní podnik.

Rusové v Charkově v březnu poničili tramvajovou vozovny Saltivka, která je největší svého druhu na Ukrajině. Charkovský tramvajový provoz je postaven z velké části na českých tramvajích, zejména různé verze T3 a T6A5. Ty postupně charkovský dopravní podnik od DPP kupoval, po březnovém útoku oznámil DPP předání tramvají zdarma, až to bezpečnostní situace dovolí.

Na včerejší akci v Ústředních dílnách DP v Malešicích měla jedna z tramvají na ceduli nad předním oknem ještě nápis Vůz jede do šrotu. To se na socálních sítích nesetkalo s pochopením a někteří lidé to považují za neuctivé. Tramvaje jsou noicméně funkční a z provozu v Pratze byly vyřazeny, protože byly k dispozici modernější nástupkyně.