OBRAZEM: Revizoři a policisté překvapili cestující v pražské MHD

Na cestující u vstupu do metra Florenc čekali kontroloři a policisté, u příležitosti Akce revizor. V listopadu by do terénu měl vyrazit zvýšený počet revizorů ještě dvakrát.

Běžně se v pražské MHD pohybuje asi 100 revizorů. Při úterní akci to bylo 150. Zvýšený počet revizorů na cestující čeká 14. a 29. listopadu. Stejných akci bude každý měsíc několik a kromě revizorů se do ní zapojí i policisté. Některé z akcí budou ohlášeny dopředu na webu www.nejedesnacerno.cz. ČTĚTE TAKÉ: DPP shání nové revizory. Spustil náborovou kampaň

Autor: Redakce