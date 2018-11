OBRAZEM: Centrem Prahy v sobotu projde satirický karnevalový průvod

Centrem Prahy projde v sobotu satirický průvod masek s názvem Sametové posvícení. Karneval, do kterého se zapojí studenti středních i vysokých škol a zástupci občanských iniciativ, poukáže na nešvary současnosti, jako jsou třeba dopravní zácpy nebo nadužívání plastů. U příležitosti státního svátku 17. listopadu se letos uskuteční sedmý ročník této akce, kterou pořádá iniciativa Fór-um. Masky doprovodí jako tradičně živá hudba. Na tiskové konferenci to ve středu řekl zástupce organizátorů Jakub Otčenášek.

Průvod bude vyvrcholením festivalu 100 roků satiry, který se koná od 17. října v Kampusu Hybernská. Festival upořádala iniciativa Fór_um spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Mapuje vývoj satiry od roku 1918 dodnes a propojuje umělce a komiky s historiky a teoretiky. Informace jsou také na webu www.kampushybernska.cz/100rokusatiry.

Pořadatelé chtějí letos akcí připomenout i sto let od založení Československa, které vzniklo 28. října. Jak svátek tohoto dne, tak den pádu komunismu 17. listopadu podle nich vybízejí k posouzení současného stavu české společnosti.

Podtitulem letošního průvodu bude výrok bývalého pražského primátora Igora Němce "Situace je nadmíru výtečná", který řekl v létě 2002 před zaplavením pražského metra. Akce se zúčastní různá občanská sdružení i některá pražská gymnázia. Každé z nich si připraví vystoupení týkající se témat, která se v současnosti často objevují v české společnosti.

Například klienti Komunitního centra Žitná 35 upozorní na to, že v Česku chybí zákon o sociálním bydlení, a ačkoli lidé bez domova dostávají různé dary, ale to nejhlavnější pro ně - tedy bydlení - nikdo neřeší. Spolek Auto*Mat si připraví masky k tématu dopravních zácp, ve kterých někteří lidé tráví hodně času, ale nemuseli by, kdyby tolik nejezdili auty.

Kulturní centrum při UK Kampus Hybernská spolu s iniciativou Fór_um chce poukázat na maloměšťáctví Čechů, kteří třeba kvůli obavám z příchodu uprchlíků v poslední době často poukazují na křesťanské hodnoty ČR, ačkoli se hlásí k ateismu. Další masky se budou týkat třeba nadužívání plastů, kvality výuky, sociálních sítí, módních trendů nebo stavebního boomu v Praze.

Průvod v sobotu začne v 13:00 na náměstí Republiky, půjde Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí pak přes Křížovnické náměstí a Karlův Most na Maltézské náměstí. V jeho předvečer se uskuteční ještě noční pochod masek ze Starého Města přes Karlín na Vítkov. Sametové posvícení se inspiruje tradicí satirického karnevalu konaného ve švýcarské Basileji, kterého se každoročně účastní tisíce lidí. Čestnými hosty letošního festivalu v Praze bude 100 basilejských bubeníků a pištců.