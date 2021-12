"Tančíme latinskoamerické a standardní tance v taneční škole HES v Praze. Rozhodli jsme se zajít s partou kamarádů si zabruslit. Zkoušeli jsme i na ledě tančit sambu, valčík nebo tango a byl to docela oříšek. Moc jsme si to ale užili a ten výhled tomu ještě dodal to správné kouzlo," řekli Deníku Markéta Pourová s přítelem Tomášem Bednářem.