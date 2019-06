Změnilo se něco v poslední době na dlouhodobém personálním podstavu vašeho sboru?

V posledních dvou letech jsme zavedli další opatření, která mají vést k tomu, aby měla městská policie dostatek lidí. S podstavem se potýkají všechny bezpečnostní sbory v celém Česku a v Praze je to ještě vážnější. V tuto chvíli nám chybí zhruba 350 zaměstnanců. A toto číslo je víceméně konstantní už poměrně dlouhou dobu. Policie ČR v Praze potřebuje víc než dvojnásobek lidí a několik desítek jich postrádají i hasiči, což je za poslední čtvrtstoletí v metropoli zcela nová situace. Situace na trhu práce v Praze a Středočeském kraji je specifická a konkurence firem poptávajících kvalitní zaměstnance obrovská.

Kdo je Eduard Šuster

Narodil se v roce 1974 v Brně.

Vystudoval Policejní akademii a Vysokou školu finanční a správní (obor veřejná správa).

Od roku 1994 pracoval u Policie ČR, kde působil i v managementu pražského ředitelství a dvou speciálních jednotek pořádkové a pohotovostní motorizované.

Ředitelem Městské policie hl. m. Prahy je od roku 2012.

A co s tím děláte?

Snažíme se v mezích pracovního trhu udržet stávající zaměstnance a zároveň získat nové kvalitní uchazeče. Po zaměstnaneckých benefitech zavedených na přelomu let 2014 a 2015 se loni v září sloučil a navýšil příspěvek na bydlení a dopravu na šest tisíc měsíčně pro každého zaměstnance. A od letošního prvního ledna se pak zvýšil rizikový příplatek u strážníků z šesti na sedm a půl tisíce. Aktuálně také třeba chystáme zřízení dvou dětských skupin, které budou pro zaměstnance zdarma. Není to tak, že by o práci u pražské městské policie nebyl zájem. Loni projevily zájem o práci strážníka zhruba dva tisíce lidí. Asi šest stovek z nich se zúčastnilo výběrového řízení, a prošlo jich pouze šedesát.

Na čem si nejvíc adeptů „vyláme zuby“?

Osmdesát procent uchazečů vypadává v psychologických testech. Jsou to osobnosti nevyzrálé, nebo mají sklony k agresivitě, případně nejsou schopné zvládat krizové situace atd. Ta přísnost se nám jednoznačně vyplácí. Kdybychom podlehli tlaku některých subjektů a kritéria snížili, tak bychom obsadili všechna místa během pár měsíců. Myslím si ale, že by to nepřineslo nic dobrého.

Je možné vaši orientaci na kvalitu nějak „měřit“?

Nechceme sami sebe chválit. Něco ale vypovídají průzkumy veřejného mínění, které se periodicky opakují. Z posledního takového průzkumu jednoznačně vyplynulo, že se devadesát procent obyvatel cítí v Praze bezpečně a téměř sedmdesát procent je spokojeno s prací městské policie, což jsou v obou případech historicky nejvyšší čísla. Je možné, že to odráží naší snahu vydat se cestou kvality.

Kolik dnes v průměru vydělává strážník v Praze?

Loni si strážník s deseti lety praxe přišel na přibližně 31 tisíc korun čistého včetně všech příplatků, odměn a benefitů. Dnes je to minimálně o 1500 korun navíc díky zvýšení rizikového příplatku. Nástupní plat může být podle praxe až 39 tisíc hrubého. Platy tedy v posledních letech dramaticky stouply, což pomohlo snížit odchodovost zaměstnanců a zvýšit zájem o práci u nás, přičemž se nároky vůči zaměstnancům ale nesnížily.

Je ještě nějaký prostor pro optimalizaci poměru strážníků a ostatních zaměstnanců?

Jsme aktuálně na hraně kapacity ve vyhodnocování dat ze zón placeného státní. Díky rozšiřování zón i navyšování počtu průjezdů monitorujících aut roste také množství takzvaných balíčků. To je soubor fotografií, které zachycují začátek a konec zóny i registrační značku vozidla podezřelého z přestupku. My musíme každý balíček otevřít, vyhodnotit a odeslat na úložiště, odkud tyto informace zase přebírají městské části. Dnes těchto balíčků přichází v průměru 4200 každý den. Pokud bude nárůst pokračovat, budeme muset vzít lidi z ulice na tuto kancelářskou práci.

Strážníci mnohdy zachraňují životy a zdraví lidí. Vyzdvihl byste nějaké hrdinské činy z poslední doby?

Byla jich celá řada. Za první čtyři měsíce letošního roku jsem medailí různých stupňů ocenil dvanáct strážníků za záchranu lidského života. Všechny tyto případy samozřejmě zasluhují obdiv a poděkování. Jeden příběh bych ale vyzdvihl, protože dotyčný strážník nebyl v pracovní době byl doma a zachránil život sousedovi, který zkolaboval a nedýchal. Zachránce byl přitom sám v pracovní neschopnosti kvůli nemoci a hlavně o tom nikomu neřekl. My jsme se o jeho činu dozvěděli až s několikaměsíční prodlevou od vděčné manželky zachráněného muže.

Jaké výzvy směrem do budoucna vnímáte jako ředitel?

Chci dál dělat maximum pro to, aby byla volná místa co nejvíce obsazená. Budeme též dělat maximum pro to, aby Praha zůstala jedním z nejbezpečnějších měst na světě.