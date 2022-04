Velikonoce na Mariánském náměstí, to jsou proutěné výrobky i divadlo pro děti

Zřejmě kolem poloviny roku se stane realitou strašák řidičů v podobě prací na přetíženém úseku dálnice D1, která se bude opravovat mezi 16. a 21. kilometrem (od Všechrom po Mirošovice) – a ještě o kousek dál na jihovýchod má také začít oprava vlastně již historického mostu Šmejkalka. Obě tyto stavební akce mají pokračovat i v příštím roce. „Zahájení stavby předpokládáme v polovině roku. Opraveny budou oba dálniční pásy, jeden v letošním roce, druhý v roce 2023,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký. Silničáři počítají s tím, že během stavby budou moci řidiči využívat stále tři jízdní pruhy pro každý směr, ovšem ty budou užší.

Oprava mostu Šmejkalka u Mirošovic měla být podle původních plánů už hotová, nakonec byla odsunuta na letošek. Stavba bude zahájena asi ve druhé polovině roku 2022. Doprava bude omezena v délce asi jednoho kilometru a vše potrvá dvě až tři stavební sezony.

Na populární výpadovce do Jizerských hor a Krkonoš, dálnici D10 se letos sejde několik větších akcí: od opravy povrchů až po rekonstrukci dvou mostů. Stavět či opravovat se zde bude takřka po celé délce silnice a některé akce už řidiče zaskočily zkraje dubna se začátkem stavební sezóny.

V pondělí 4. dubna začala oprava povrchu v levém jízdním pásu mezi Benátkami nad Jizerou a Tuřicemi. „Provoz bude v režimu 1/1+2, zachovány tedy zůstanou čtyři pruhy. Hotovo má být do poloviny června,“ uvedl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. U Benátek začne v dubnu i další velká akce, která má trvat rok. U části města Kbel začne rekonstrukce stávajících nevyhovujících protihlukových stěn podél dálnice a prodloužení úseku, kde budou vybudované.

S opravami na dálnici D10 je dopravně navázána oprava na dálnici D0 (Pražský okruh), kde celou letošní stavební sezonu bude pokračovat kompletní rekonstrukce mostu přes Chlumeckou ulici u Černého Mostu, letos jeho východní části. Na Pražském okruhu při západním okraji metropole se rovněž už pracuje na budování přejezdu středového dělicího pásu, který umožní převedení dopravy do protisměrných pásů během revitalizace vozovky mezi exity 23 Třebonice a 26 Řepy – což je akce, která ovlivní i řidiče využívající dálnice D6 a D7.

VIDEO: Špatně zaparkovaná auta muže naštvala. Na kapoty vyryl kosočtverce

A opravovat a stavět se bude i směrem na jih a západ. Martin Buček z ŘSD upozornil na D4 s plánovanými pracemi od Mníšku pod Brdy po Kytín v pásu pro směr jízdy na Příbram a na opravy v obou pásech D5 v úseku Loděnice–Rudná, který představuje jeden z velmi frekventovaných vjezdů do Prahy od západu. Na D5 se během letních měsíců má pracovat i na dalších místech, když dojde hlavně na opravu povrchu – a série oprav je v plánu rovněž na D6.

Na D4 už také začaly práce na rozsáhlé opravě mostu na 29. kilometru u Staré Huti. Unikátní je zde řešení průjezdu třemi provizorními jízdními pruhy tak, aby reagovalo na převažující dopravní proud podle dnů v týdnu: od čtvrtečního odpoledne do nedělního rána vedou dva pruhy na Příbram a jeden na Prahu, od nedělního dopoledne do čtvrtečního dopoledne je to naopak: dva pruhy na Prahu a jeden na Příbram. Během přestavby značení ve čtvrtek a v neděli se jezdí vždy v režimu 1+1 jízdní pruh. Tak to zde má fungovat až do první poloviny října.