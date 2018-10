Obětujte svou pozici, vyzval senátor Michálek soupeře. Hilšer: Špinavá kampaň

Situace před druhým kolem senátních voleb v pražském obvodu č. 26 se velmi vyostřila. Pirátský senátor Libor Michálek v otevřeném dopise vyzval vítěze jejich víkendového souboje a prezidentského kandidáta Marka Hilšera, aby zvážil svou kandidaturu do horní komory Parlamentu. Hilšer pro Pražský deník řekl, že jej chce Michálek dva dny před volbami poškodit.

Spor odstartoval jejich vzájemný duel v úterý ve vysílání Radiožurnálu. Michálkovi se nelíbilo, že Hilšer při živé debatě zpochybnil jeho aktivní roli před letošními prezidentskými volbami. Když bylo jasné, že se lékaři Hilšerovi nepovede sehnat potřebných padesát tisíc podpisů od občanů, potřeboval podporu alespoň deseti senátorů.

„V září minulého roku jsem aktivně (ze své iniciativy) oslovil dobrovolníky na stánku pana Hilšera s nabídkou pomoci při shánění podpisů senátorů pro jeho kandidaturu,“ napsal ve středu médiím Michálek, který se dostal před šesti lety do Senátu za koalici Pirátů, Strany zelených a KDU-ČSL. A aby svou činnost ve prospěch jednoho z vyzývatelů prezidenta Miloše Zemana dokázal, přiložil e-mailovou komunikaci s Hilšerem a parlamentními kolegy.

Hilšer nechtěl jít proti H. Okamurovi

„Prosím tímto alespoň o předběžné vyjádření, zda byste zvažovali jeho podporu nebo zda jste již rozhodnuti podpořit jiného kandidáta. Domnívám se, že by reputaci Senátu prospělo, aby nominaci získal ještě jiný kandidát než pan místopředseda Kubera,“ stojí v přes rok staré zprávě. Michálek proto nyní dodává: „Pokud by se mi dostalo takové pomoci či podpory, bylo by v rozporu s mým svědomím kandidovat proti osobě, která mě podporovala. Několikrát v životě jsem již obětoval svou pozici, aby se mohla prosadit spravedlnost. Nyní by takový krok měl zvážit pan Hilšer.“

Hilšer, překvapení lednových voleb hlavy státu, který také teď v prvním kole zabodoval a získal 44,45 % odevzdaných hlasů (Michálek 15,57 %), v rozhovoru pro Pražský deník zareagoval: „Proč bych měl rezignovat?“

Podle dvaačtyřicetiletého lékaře senátor Michálek věděl už od února o jeho zájmu kandidovat v Praze 2 a měl možnost s takovou výzvou i se zveřejněním e-mailů přijít dřív. „Považuju to za špinavou kampaň,“ kontroval Hilšer. „Chce mě poškodit dva dny před volbami,“ dodal. On si vybral zrovna tento obvod, protože zde pracuje a jinde v domovské Praze do voleb jít nechtěl. „Chci mít k voličům blízko, ale chtěl jsem, aby se prezidentští kandidáti - pan Drahoš a pan Fischer - do Senátu dostali. A pan Hayato Okamura, který kandidoval v Praze 8, má jasné postoje proti panu Babišovi i proti panu Zemanovi,“ vysvětlil Hilšer. „Nemůžu za to, že se to teď panu Michálkovi nehodí.“

Michálek: Babiš odkrývá levárny

Vysokoškolskému pedagogovi, jenž si založil vlastní hnutí Marek Hilšer do Senátu, vadí také to, jak se jeho soupeř vstřícně chová k premiérovi a šéfovi hnutí ANO. Babiše je přitom vyšetřován kvůli zneužití evropských dotací při stavbě luxusní farmy Čapí hnízdo.

Michálek se proslavil v roce 2010, kdy jako ředitel Státního fondu životního prostředí obvinil z korupce tehdejšího ministra Pavla Drobila (ODS). Drobil jej hned následující den odvolal, ale po dvou letech státní zástupkyně případ pro nedostatek důkazů odložila. Drobil, který si slovy Václava Klause „nadrobil“, teď podniká. Michálek je oceňován jako aktivní senátor a bojovník proti korupci.

„Ministr financí (Babiš) dává na nahrávce najevo, že má zájem na odkrývání leváren. Připomínám, že to byl právě ministr financí, který spolu s ministrem spravedlnosti předložil ve Sněmovně návrh na ochranu whistleblowerů (oznamovatelů korupce - pozn. red.),“ tvrdil právník Michálek o kauze, kdy nynější předseda vlády coby majitel vydavatelství Mafra zadával úkoly Marku Přibilovi, bývalému redaktorovi MF DNES. Ovšem sám Babiš při převzetí Mafry sliboval, že do redakční politiky zasahovat nebude.

Žádná podpora kromě mejlu

Hilšer navíc připomněl, že pirátský kandidát chtěl před druhým kolem prezidentských voleb podpořit Zemana proti Jiřímu Drahošovi. „Aktivní role pana Michálka před mou kandidaturou kromě toho mejlu nebyla žádná, neproběhla ani žádná schůzka. Ano, on mi dal svůj podpis. Ale jak jsem podporu senátorů získával, se těžko teď vysvětluje. Zeptejte se třeba pan Václava Lásky," zmínil Hilšer dalšího politika, který hlasitě vystupuje proti korupčnímu jednání. Láska se jako policejní vyšetřovatel na některých kauzách sám podílel.

Na slovní přestřelce „whistleblowera“ Michálka a doktora Hilšera je zajímavé, že oba mají k Pirátské straně blízko. Opoziční parlamentní strana se však dohodla, že kvůli nejasným Hilšerovým vizím podpoří raději Michálka. Druhé kolo voleb do Senátu se koná v pátek a v sobotu. Ačkoliv k urnám tradičně zamíří výrazně méně lidí, Hilšer zůstává velkým favoritem. I kvůli voličské podpoře nehodlá na soupeřovu výzvu reagovat.