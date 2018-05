Obědy zdarma zlepšují pražským dětem ze sociálně slabých rodin docházku i známky

O projekt je stále větší zájem. Rodiče nebo ředitelé škol se obracejí na ministerstvo práce a sociálních věcí nebo neziskové organizace, peníze putují přímo do konkrétních vzdělávacích zařízení a výhradně na jídlo pro děti.

Pro děti od tří do patnácti let ze sociálně slabých rodin. Právě jim je určen dotační program Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Obědy zdarma. „Ve školním roce 2017/2018 v Praze díky projektu pravidelně obědvá 270 dětí. Víme ale, že v hmotné nouzi jich v Praze žije téměř tisícovka. Nyní je nejvhodnější doba, aby zákonní zástupci těchto dětí na Úřadu práce podepsali Potvrzení o zapojení do programu, a v dalším školním roce mohly děti obědvat,“ avizuje Barbara Hanousek Eckhardová z MPSV.

Na pomoc ale dosáhnou i rodiny, které se pohybují na hraně kritérií. Pro ně Ministerstvo školství vyčlenilo pro letošní rok 30 milionů. Ty si rozdělily tři neziskové organizace, které zajišťují jejich proplacení školám. Největší část peněz získala organizace Women for Women, která letos podporuje 464 pražských dětí ze 64 škol. Kromě dotací projekt dofinancovávají dary na transparentní účet, v dubnu třeba při svém pražském koncertě přispěla necelým půlmilionem americká rocková kapela Metallica.

Roli hraje kázeň i zájem rodičů

„V projektu Women for Women jsme třetím rokem, nyní je do projektu zapojeno 5 dětí. Rodiče nedokládají svou finanční situaci, žáky tipuje sama škola třídní učitelé,“ vysvětluje ředitelka ZŠ Generála Janouška na Černém Mostě s tím, že roli hraje dlouhodobost situace, ale i pravidelnost školní docházky či zájem rodičů o prospěch dětí.

„Se školami spolupracujeme velmi nablízko a aktivně. Velmi si vážíme toho, že mají snahu dětem pomoci, protože bez nich bychom se o potřebných dětech nedozvěděli,“ uvádí Jana Skopová, manažerka neziskové organizace. Podle jejích slov i zprávy Open Society Fund si školy chválí, že děti mají více energie, ale také zlepšení docházky, větší soustředění v hodinách i to, že děti lépe zapadnou do kolektivu.

Příspěvek na „lyžák" nebo školu v přírodě

Sociálně slabé rodiny mohou žádat i o podporu středoškoláků, třeba o příspěvek na školní akce jako jsou školy v přírodě nebo zájezdy. Pražští radní před pár dny schválili druhé kolo projektu, v druhé polovině června budou přjímat žádosti škol o dotace.

„V prvním kole se do programu prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem zapojilo šest středních škol s žádostí o podporu devíti žáků. Žádosti se týkají nejvíce lyžařských výcviků, ve druhém kole adaptačních kurzů,“ popisuje radní hlavního města pro oblast školství radní Irena Ropková (ČSSD). Pražskému deníku potvrdila, že magistrát do této chvíle vyplatil přes šedesát tisíc korun.