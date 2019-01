Praha – Obchody dnes začaly prodávat tvrdý alkohol vyrobený před rokem 2012. Zároveň s dodavateli spolupracují na přípravě prodeje lihovin vyrobených po 1. lednu 2012, které potřebují takzvaný rodný list. Vyplývá to ze zjištění ČTK mezi prodejci. Vystavení celého sortimentu v regálech je otázkou několika dní, sdělil dnes ráno ČTK mluvčí řetězce Tesco Jan Dvořák. Alkohol vyrobený před rokem 2012 dnes již prodávají také řetězce Kaufland, Billa či Albert.

Prohibice 2012 | Foto: DENÍK/Radka Kočová

„V průběhu noci jsme zkontrolovali naše skladové zásoby, což pro naše zaměstnance znamenalo pořádný kus práce navíc. Díky jejich úsilí tak nyní nabízíme zákazníkům veškerý dostupný alkohol, který byl vyroben před rokem 2012," řekl Dvořák.

Tesco je podle Dvořáka také v kontaktu s dodavateli, kteří zpracovávají nutnou dokumentaci o původu lihovin vyrobených v letošním roce. „Budeme operativně vracet do regálů další lahve, tak jak nám budou veškeré potřebné dokumenty přicházet. Stále však předpokládáme, že od vystavení celého sortimentu včetně nově vyrobených lahví nás dělí několik dní," dodal Dvořák.

Užší sortiment

Stejným způsobem postupují ostatní obchodníci. Billa začala do regálů vracet alkohol s datem výroby před rokem 2012 již ve čtvrtek. „Ostatní lahve se dostanou do prodeje po ověření jejich původu," sdělil ČTK mluvčí řetězce Kaufland Michael Šperl.

Také některé drobné prodejny začaly podle zjištění zpravodajů ČTK prodávat značkový tvrdý alkohol, v některých večerkách ho však zatím stále nenabízejí. Také restaurace a bary na Václavském náměstí v Praze značkový alkohol již prodávají, i když v užším sortimentu než dříve.

Zákazníci zatím regály v obchodech s tvrdým alkoholem podle prodejců útokem neberou. Někteří však očekávají, že jim velkou část vystaveného zboží přes víkend skoupí provozovatelé barů a restaurací. „Zvýšený zájem u zákazníků registrujeme již od čtvrtka, kdy byla pravidla prohibice zmírněna," řekl Šperl.

Podle Dvořáka Tesco nyní nabízí alkohol napříč celou nabídkou od fernetu až po vyzrálé whisky a karibské rumy. „Těžištěm jsou však prémiové značky a nabídka se může na jednotlivých obchodních jednotkách a formátech lišit," dodal. Kaufland podle Šperla prodává alkohol z dovozu i od tuzemských výrobců jako Rudolf Jelínek, Jan Becher či Stock.

Prodejci jsou kontrolováni

Pracovníci České obchodní inspekce (ČOI) zároveň kontrolují prodejce, zda dodržují stanovená pravidla. Denně by během prodlouženého víkendu podle mluvčí ČOI Miloslavy Fléglové mělo proběhnout 200 až 250 kontrol. Výsledky prověrek budou k dispozici v pondělí.

Od čtvrtka je po dvoutýdenní prohibici kvůli otravám metylalkoholem možné prodávat tvrdé lihoviny vyrobené před 1. lednem 2012 i bez prokázání původu lihu, u novějšího alkoholu bude doklad původu třeba. Na pultech prodejen by se mohla objevit zhruba třetina alkoholu, který byl stažen z prodeje kvůli vládnímu zákazu. Podle dostupných informací je ve skladech zadržováno zhruba 21 milionů litrů tvrdého alkoholu, do prodeje by tedy mohlo být uvolněno zhruba sedm milionů litrů.