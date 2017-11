Obchodní domy Ludvíka Kysely změnily navždy tvář Václavského náměstí

Ludvík Kysela byl opravdovým velikánem architektury. Během několika málo let se mu povedlo téměř nemožné. Důrazně změnit podobu velké části Václavského náměstí.

Nebyl architektem malých projektů. Ludvík Kysela za svého života postavil pouze několik činžáků a jen jeden rodinný dům. Jeho tématem byly obchodní domy a pojištovny, které jsou charakteristické nebývalým rozmachem. Navíc stojí dodnes a působí stejně moderně a úctyhodně jako v době svého vzniku.

O co více můžeme obdivovat architektovy budovy, o to méně víme o jeho životě. Narodil se v roce 1883 v Kouřimi, architekturu vystudoval na pražské technice mezi lety 1902 a 1908. Kysela zřejmě pocházel z umělecky nakloněné rodiny, neboť i jeho mladší bratr František se dal na nejisté povolání výtvarníka. Oba dva ve svých profesích byli velmi úspěšní. František se stal slavným malířem, designérem a grafikem, Ludvík velkým architektem. Bohužel po válce na své předválečné úspěchy již nemohl navázat.

Doba nepřála ani funkcionalistické architektuře, ani soukromým projekčním kancelářím. A tak, když byly soukromé kanceláře po válce zavřeny, nechal se Ludvík Kysela zaměstnat v několika státních projekčních ústavech. Jeho moderní progresivní obchodní domy dnes sice obdivuje mnoho Pražanů i turistů, jejich autor byl ale mezitím skoro zapomenut.

Secese před válkou, art deco po ní

Před první světovou válkou vytvořil dům U Klíčů v Karmelitské ulici na Malé Straně. Nahradil původní historickou zástavbu nízkých domků v místech, kde bylo třeba rozšířit vozovku. Je znát, že právě u této stavby svůj výraz Kysela ještě hledal. Fasáda je poměrně jednoduchá v duchu geometrické moderny. Stále je tam ale cítit inspirace secesní architekturou, která jej obklopovala po celá jeho studia. Po válce se ale situace v architektuře radikálně mění.

Nastupuje art deco a rondokubismus. Zdá se, že toto pojetí není Kyselovi příliš blízké, neboť již v té době ve svých návrzích zaujímá odvážné puristické stanovisko. To se ještě prohloubí po roce 1925, kdy se Kysela pod vlivem mezinárodního kontextu začne ještě více zabývat konstrukcí stavby a také výslednou formou. Ve svých nejodvážnějších budovách zúročuje perfektně zvládnuté hledisko konstrukce korunované ladnou funkcionalistickou estetikou. Jeho stavby jsou výrazné a elegantní. Takové byly i jeho nerealizované projekty velkolepé stavby s čistými liniemi. Je jen škoda, že Kysela neměl možnost jich vytvořit více.

DŮM U KLÍČŮByl postaven na místě, kde došlo ke stržení staré zástavby. Fasáda domu nese prvky pozdní secese i kubismu.

STÝBLŮV DŮM S PASÁŽÍ ALFADům vznikl na konci dvacátých let pro knihkupce Stýbla ve spolupráci s architektem Janem Jarolímem. Právě zde se Kysela nejvíce přiblížil konstruktivistickému rázu, což je zejména patrné v průchozí pasáži, která směřuje do Františkánské zahrady (ta byla zpřístupněna až počátkem padesátých let).



Klenutý strop pasáže je tvořen žebrovou konstrukcí, která je vyplněna skleněnými tvárnicemi, aby do průchodu proudilo co nejvíce denního světla. Pasáž byla velmi oblíbena z několika důvodů. Jedním z nich bylo kino Alfa, jedno z největších prvorepublikových kin u nás. Zpočátku se zde mohlo promítat až pro tisíc sto diváků, později byla kapacita ještě navýšena a pak několikrát upravována. Kino Alfa se totiž neustále modernizovalo. Bylo rovněž prvním kinem, kde jste po válce mohli zhlédnout filmy natočené na speciální formát 70mm.



Dalším důvodem velké obliby bylo Nové divadlo, v nižším přístavku situovaném do prostoru za pasáží, které fungovalo od roku 1934. Na sklonku padesátých let vystřídal Nové divadlo oblíbený Semafor. Pamětníci vzpomínají na dvě dlouhé fronty vinoucí se pasáží Alfa jednu od kina a jednu od divadla. Po skončení představení či promítání mohli lidé zakončit večer v proslulé kavárně a tančírně Boullevard, jenž se nacházela v prvním patře Stýblova domu. Patřila k těm největším na Václavském náměstí.

OBCHODNÍ DŮM LINDTBudova byla postavena pro továrníka A. Lindta mezi lety 1925 27. Fasáda je tvořena pásovými okny s předěly z leštěné žuly. Kysela se zde snažil dosáhnout ušlechtilého, přesto ale moderního výrazu. Kromě obchodu pana Lindta se v prvním patře nacházela vyhlášená kavárna Astra, další patra byla pronajímána na obchody a kanceláře. Parterem domu vede pasáž na Jungmannovo náměstí, kde je dodnes z drobných dlaždiček poskládáno jméno původního stavebníka.

POJIŠŤOVNYNutné je zmínit i dvě velké stavby Ludvíka Kysely pro pojišťovací ústavy nedaleko Václavského náměstí. První z nich je budova pro pojišťovnu Praha v ulici Na Příkopě z let 1927-29, kde Kysela používá specifická dělená okna, někdy nazývána „chicagská“. Budova byla v padesátých letech adaptována pro jiné účely a dnes je známa pod názvem Dětský dům (na snímku). Druhou budovou je pojištovna Patricia ze stejného období ve Štěpánské ulici, kde jsou výrazným prvkem pásová okna, podobně jako u Kyselových dalších projektů.

OBCHODNÍ DŮM FIRMY BAŤAFirma Baťa na přelomu dvacátých a třicátých let prožívala své nejlepší období. Stavěla své moderní neotřelé prodejny po celém Československu a expandovala rovněž za hranice našeho státu. Většina firemních i obchodních budov vznikala na základě typového systému vyvinutého ve zlínské projekční kanceláři, jenž umožňoval rychlé a levné stavění. Nejinak je tomu i zde. Tomáš Baťa si přál, aby jeho obchodní domy byly moderní a pokrokové. Ludvík Kysela byl do kanceláře přizván jako poradce celého projektu a měl za úkol navrhnout průčelí Baťova domu na Václavském náměstí. Fasádu pojal elegantně, bílé pásy opaxitového skla střídá s horizontálními pásy velkých oken. Docílil tak jednoduchého, avšak ohromujícího efektu. Baťův obchodní dům se začal stavět v červenci roku 1928. Stavba postupovala velmi rychle, a tak byl již 4. prosince následujícího roku slavnostně otevřen zákazníkům. Vybavení bylo rovněž velice pokrokové, personál komunikoval potrubní poštou a pro zákazníky bylo k dispozici rovněž několik výtahů. Součástí domu byl i první rychlostní výtah v Československu. Kromě prodeje obuvi se zde nacházela správkárna a služby zákazníkům a také malý bufet v nejvyšším podlaží. Samozřejmostí byla všudypřítomná Baťovská reklama dovedená téměř k dokonalosti s hlavním firemním tahákem sezonními slevami. Zejména v období Vánoc fasádu zdobily ještě barevné neony zvoucí k nákupu.