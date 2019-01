Občané Prahy 3 v petici žádají zachování školky v Bukové ulici

Praha - Občané Prahy 3 v petici žádají zachování mateřské školy v Bukové ulici, petici podepsalo přes 500 lidí. Radnice uvažuje o zrušení školky, která sídlí v budově z roku 1960, kvůli špatnému technickému stavu a nízké kapacitě 48 míst. Na jejím místě by mohlo vzniknout zařízení pro děti do tří let. Nepůjde o jesle, protože ty zákon definuje jako zdravotnické zařízení, které městská část zřizovat nemůže. Petici dnes projednalo a vzalo na vědomí zastupitelstvo městské části, dál však plánuje stavbu „jeslí".

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Školka je provozně nejnákladnější ze všech, které radnice zřizuje, protože v ní jsou jen dvě třídy. V předchozích letech Praha 3 uvažovala o rekonstrukci a nástavbě školky, případně o jejím přebudování denního stacionáře pro seniory. Obě investice odhadovala na 50 milionů korun. Rada schválila výstavbu „jeslí" usnesením z 9. března. Rada záměr stavby schválila a starostce uložila zpracovat studii stavby jeselského zařízení. Podle dnešního usnesení musí rada studii včetně analýzy finančních dopadů a poptávky po „jeslích" předložit do červnového zastupitelstva. Zařízení má být jednopodlažní a takzvaně modulového typu, tedy snadno postavitelné a levnější. Opoziční zastupitelé z klubu Žižkov (nejen) sobě uvedli, že by rekonstrukce nemusela být tak nákladná, stačilo by prý šest až sedm milionů korun. Zastupitelka Lýdia Říhová (ŽnS) navrhla, aby se městská část vrátila k projektu rekonstrukce MŠ Buková a zároveň tam vybudovala jesle. Školka pro astmatiky Ředitelka školky Žaneta Benešová uvedla, že se o konci zařízení dozvěděla v lednu. Škola fungovala původně jako zařízení pro děti s astmatem a alergiemi, zákon tento status sice už neumožňuje, dál školka ale věnuje takto nemocným dětem zvýšenou péči. Podle Veroniky Sturmové, která má ve školce dítě, školka díky vlastní kuchyni dětem s dietou dokáže vařit, kdežto jinde si musí nosit jídlo z domova a ve školce ho ohřejí. Kapacitně nahradí školku v Bukové ulici areál základní školy Jarov s 112 místy. Od dubna ji bude navštěvovat 41 dětí, od září je připravená přijmout 33 dětí z rušené školky. Do školky na Jarově se přestěhují také děti z MŠ Chmelnice. Pro výstavbu jinde nemá Praha 3 pozemek, jediný volný chce využít pro malometrážní byty a dům s pečovatelskou službou. Praha 3 zřizuje 14 samostatných mateřských škol a čtyři pod základními školami. Celkem je v nich 2100 míst, za poslední čtyři roky jich přibylo 450. Městská část provozuje také jedny jesle s 44 místy. Čtěte také: Pražské školy a školky dostanou 300 milionů na navýšení kapacit

Autor: ČTK