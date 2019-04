Minulý týden se k desítce městských částí, které tento nástroj zapojení občanů do rozhodování o rozvoji obce používají, připojila i Praha 15. Její obyvatelé mohou letos rozhodnout o částce 200 tisíc korun. Do budoucna ji patnáctka hodlá zvýšit. „Od participativního rozpočtu si slibujeme zvýšení aktivity našich občanů v rámci rozhodovaní o chodu obce,“ uvedla pro Pražský deník místostarostka Jitka Kolářová.

Své návrhy mohou občané starší 15 let na radnici podávat od 15. dubna do 30. května. Náklady na jeden navrhovaný projekt však prozatím nesmí dle schválených pravidel přesáhnout částku 50 tisíc korun. Projekty, které splní určená pravidla, postoupí do závěrečného výběru. Do 15. září budou sami občané hlasovat, které z nich ve svém bydlišti uvidí.

V žádné z městských částí metropole ale občané nerozhodují o závratných částkách, jak dokládá analýza webu Participativni-rozpocet.cz. Největší podíl na rozpočtu za rok 2018 tvořil ve Slivenci 2,43 procenta, nejméně pak v Praze 3 pak 0,17 procenta.

Chtěli postavit veřejné hodiny

Zmíněný Slivenec projekt spustil předloni. Postavena byla například bezbariérová autobusová zastávka, veřejné hodiny, kompostovací toaleta a byla obnovena studánka. Letos ale městská část eviduje slabší zájem.

„Byly navrženy dva projekty. V současné chvíli o nich probíhá hlasování,“ řekla Deníku rozpočtová referentka Jana Valtrová. „Po prvotním boomu zájem trochu polevil. Lidé o návrzích bouřlivě diskutovali, nechtěli kontroverzní projekty. Ty, které zvítězily, se ale líbí všem,“ dodala Valtrová.

Podle analýzy Participativni-rozpočet.cz celkově v Česku nabývá na popularitě, alespoň podle počtu obcí. Zatímco v roce 2014 jej měla pouze jedna obec, letos v březnu jej mělo v celém Česku 53 obcí.