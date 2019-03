I v Praze pomohlo kůrovci, který sužuje lesy v celé republice, především loňské suché jaro a léto. „Naši lesníci proto věnovali mnoho úsilí prevenci, tedy vyhledávání napadených stromů. Souše jsme z lesních porostů odstraňovali co nejdříve, abychom zabránili kůrovci v jeho dalším rozšiřování,“ uvedla mluvčí Lesů hlavního města Prahy Petra Fišerová.

Lesníci loni z lesů na území metropole museli odvézt přes čtyři tisíce metrů krychlových dřeva, z toho více než 2600 bylo napadeno kůrovcem. Dalších necelých 1500 metrů krychlových dřeva pocházelo z uschlých stromů a zhruba 280 metrů krychlových z dřevin polámaných větrem.

O kalamitě na území metropole naštěstí hovořit nelze. „Přestože došlo v pražských lesích k meziročnímu nárůstu objemu odstraněného kůrovcového dřeva, tak v porovnání se situací v rámci celé republiky jsme hluboce pod průměrem,“ vysvětlila mluvčí Lesů hl. m. Prahy Petra Fišerová.

Vzhledem k tomu, že se na území metropole nevyskytují souvislé smrkové porosty, napadali brouci jednotlivé stromy v různých lokalitách. Žádné velké ohnisko se nevytvořilo. Smrky zasažené lýkožroutem odhalili lesníci například v Kunratickém a Klánovickém lese a Modřanské rokli. K jeho likvidaci používají takzvané lapače a lapáky. Těch bylo po celé metropoli instalováno více než sto.

„Lapače na kůrovce jsou umístěny na pasekách spolu s feromonovým odparníkem, který brouky vábí do pasti, ze které se už nedostanou ven. Lesníci tyto nápadné černé krabice pravidelně kontrolovali a kůrovce odstraňovali,“ popsala Fišerová. Lapák je pokácený strom položený v lese a zakrytý větvemi, aby rychle nevysychal a mohl se stát hostinou pro kůrovce. Jakmile se brouci na stromě zabydlí, lesníci ho odvezou k odkornění.

Statisíce listnáčů, jedle, borovice

Kromě toho, že pracovníci lesů museli v pražských porostech kácet, vysazovali také mladé stromky. Za celý uplynulý rok jich zasadili 403 tisíc. „Více než 85 procent z nich tvořily listnaté dřeviny – buky, duby, javory, třešně, habry, jasany a lípy,“ informovala Fišerová. Pokud jde o jehličnany, lesníci vysazovali jedle, douglasky, modříny a borovice.

Na nich si však kůrovec už nepochutná, jde především o listnáče, zatímco zmíněný brouk napadá smrky. „Při výsadbách dbáme vždy na to, aby nové stromky odpovídaly přirozené druhové skladbě lesů na území hlavního města,“ doplnila mluvčí pražských Lesů.

Většina sazenic putovala do nového lesa v Panenkách, který se rozprostírá mezi Běchovicemi a Koloději. Dalších zhruba 28 tisíc sazenic už roste na tříhektarové ploše u Dubče. V budoucnu by měly sloužit jako větrolam. „Abychom novým sazenicím dali co největší šanci na úspěšný růst, musíme se o ně po výsadbě ještě několik let intenzivně starat. Dbáme na to, aby je netrápila okolní buřeň, a také stromky chráníme před mlsnou lesní zvěří oplocenkami či nátěry,“ vysvětlila Fišerová.

Vánoční jedle omladí Kunratický les

Pražské lesy brzy oživí i vánoční jedličky, kterých se v prosinci prodalo všech 400. Kolik jich lidé vrátí zpět do přírody při společné výsadbě, zatím není jasné. Loni při stejné akci zasadili asi stovku z 250 prodaných stromků. Společná výsadba se odehraje 7. dubna v Kunratickém lese.

Celé Česko se potýká s kůrovcovou kalamitou už několik let. Jenom loni zdevastoval tento brouk podle odborníků zhruba 50 tisíc hektarů porostů. Státní podnik Lesy ČR odhaduje, že letos vytěží kvůli kalamitě asi o dvě třetiny dřeva více. Celkem by mělo jít o více než deset milionů metrů krychlových.