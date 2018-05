O víkendu nebude fungovat stanice metra A Muzeum. Budou ji rekonstruovat

O víkendu na stanici metra A Muzeum nevystoupíte ani nenastoupíte. A to z důvodu rekonstrukce. Jako náhradní výstup na turisticky atraktivní Václavské náměstí bude sloužit Můstek. V okolí uzavřených stanic budou i informátoři v reflexních vestách, kteří vám poradí. A to i v angličtině.

Z důvodu rekonstrukce Dopravní podnik hl. m. Prahy od soboty 12. května do neděle 13. května uzavřel stanici metra Muzem na lince A. A to v obou směrech. Vlaky budou stanicí pouze projíždět. „Pro výstup do oblasti Václavského náměstí lze využít stanici Můstek,“ vysvětlila mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Pokud budete chtít z linky A přestoupit na červené „céčko“, dopravní podnik doporučuje vystoupit také na Můstku a využít linku B na Florenc. „Vydali jsme informační letáky v několika typech a od 7. května visí i v informačních vitrínách ve stanicích metra,“ popsala informování cestujících Řehková.

Od 10. května mohli také cestující v metru slýchat hlášení, které o výluce informovalo. A to i v angličtině. V té vám situaci vysvětlí i informátoři v reflexních vestách, kteří se v oblastech uzavřeného metra budou pohybovat.