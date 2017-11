O víkendu bude výluka metra C mezi Muzeem a Kačerovem

O víkendu by měli Pražané a návštěvníci metropole počítat s komplikacemi na červené trase metra. Od pátku do neděle 19. listopadu bude obousměrně přerušen provoz v úseku Muzeum – Kačerov. Dopravní podnik zavede náhradní autobusovou dopravu XC. Důvodem je oprava trati. V úterý o tom informoval pražský dopravní podnik.

Stanice metra Kačerov. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Ivan Babej

Během výluky metra dojde v úsecích Budějovická až Pražského povstání k výměně 392 dosluhujících dřevěných pražců za nové betonové. Přípravné práce přitom začínají už nyní. Za večer se stihne vyměnit maximálně šest pražců.

V době výluky bude zavedena náhradní autobusová doprava, která bude obsluhovat cestující na trase Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Kačerov. Budou také posíleny autobusové linky č. 135 a 196. Cestujícím pomohou informační pracovníci.

Přehled změn v pražské MHD při výluce

Změny v provozu autobusů:

Po dobu výluky je posílen provoz autobusových linek číslo 135 a 196.



Změny v zastávkách autobusů:

Pro linky číslo 189 a 215 se přemísťuje zastávka Kačerov (směr Nemocnice Krč) vpřed do zastávky linky číslo 106.



Bezbariérové cestování:

Z důvodu chybějícího bezbariérového výstupu ze stanice Kačerov doporučujeme využít následující autobusová spojení:



Linky číslo 135, 136, 170, 213 – z oblasti Jižního Města

Linky číslo 118, 170 – z oblasti Spořilova

Linku číslo 193 – od Nemocnice Krč

V zastávce Hlavní nádraží je pro osoby se sníženou schopností pohybu (po předchozí domluvě s řidičem) umožněn výstup z autobusů XC v prostoru u výtahů do haly vlakového nádraží. Pro další cestu směrem ke konečné stanici Letňany pak už lze využít linku C metra.



Zdroj: Dopravní podnik Praha