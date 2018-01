O pololetních prázdninách Praha nabídne akce pro děti a slevy do muzeí

O letošních pololetních prázdninách mezi 2. a 4. únorem se v Praze opět uskuteční akce Ledová Praha, která dětem nabízí zvýhodněné vstupné do památek, muzeí a dalších pamětihodností metropole. Zúčastnit se mohou rodiny s dětmi, dětské oddíly i školy. Jde o největší otevřenou akci Pionýra a Nadace Dětem 3. tisíciletí, kterou podle organizátorů v posledních letech využívá kolem 15 tisíc účastníků. Letos se uskuteční poosmnácté.

Se zvláštní kartou, kterou zdarma rozdává Pionýr, se děti dostanou se slevou nebo i zcela bez placení do více než čtyř desítek muzeí a dalších institucí. Jsou mezi nimi například Národní muzeum, Pražský hrad nebo dvě botanické zahrady. Nově se do akce zapojilo i Národní zemědělské muzeum, Muzeum historických nočníků a toalet či Galerie Tančící dům.

Deskové hry i geocaching

Kartu si zájemci mohou vyzvednout v ústředí Pionýra na pražském Senovážném náměstí od 29. ledna do 2. února vždy od 09:00 do 17:00. Školy, mládežnické oddíly a dětské domovy mohou karty dostat také poštou.

Akci doplní Velká ledová soutěž o deskové hry a geocachingová hra, ve které budou děti podle souřadnic hledat různá místa s odměnou. Veškeré informace o akci i doprovodné programu jsou na webu akce.

Historie Pionýra



Pionýrská organizace sdružující děti do 15 let se v Česku datuje od roku 1949, kdy vznikl sloučením čtyř spolků pracujících s dětmi Československý svaz mládeže. Podléhal přímému řízení komunistické strany. V roce 1970 pak jen změnil název na Socialistický svaz mládeže (SSM), který fungoval až do listopadu 1989.

Dnešní občanské sdružení dětí a mládeže Pionýr existuje od roku 1990. Převzalo podobný název a právní nástupnictví jako SSM, je ale vystavěno na zcela jiných základech. Není spojeno s žádným politickým uskupením a hlásí se k zásadám mezinárodní úmluvy o právech dítěte. Podle poslední výroční zprávy z roku 2016 měl Pionýr 13.991 členů.